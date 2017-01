So, jy is vet . . . wat nou?

Van kindsbeen af was jy die “vetterige” een gewees. Of die oulike kind met die ronde wangetjies. Of jy het ná skool aan “eerstejaarsindroom” gely en nog nooit weer die gewig afgeskud nie.

Jy was maar altyd die oorgewig vriendin. . .

Wat ook al die rede waarom jy nou oorgewig is, die feit bly staan dit verg tyd om jou leefstyl te verander en eindelik ’n gesonder jy te wees. Maar wat doen ’n mens tot daardie dag aanbreek?

Dr. Owen Wiese van die TV-kanaal VIA se program Die Eet Oorlog gee raad.

JOU DENKE BEPAAL HOE JY OOR JOUSELF VOEL

“Ek is vet en sal altyd wees; dus kan ek maar net sowel eet.” Of: “Om maer te word kos geld.” Of: “Ek het al alles probeer. Niks werk nie. Ek kan maar die handdoek ingooi.” Dit is algemene denkpatrone van oorgewig mense. Al hierdie gedagtes word agtergrondmusiek vir jou lewe.

Wat jy ook al doen, dit gaan jou nie oornag maer maak nie. Maar om jou gemoed en gedagtes reg te kry hoef nie ’n ewigheid te vat nie. Almal het hul af dae. Jy moet besef jy gaan nie elke oggend uit die bed opspring en die toonbeeld van optimisme wees nie.

Deur net te verander hoe jy oor jou liggaam dink, gaan reeds ’n wesenlike verskil maak. Om jouself net heeltyd daaraan te herinner dat jy oorgewig is en niks daaraan kan doen nie, gaan jou niks in die sak bring nie.

Dink eerder hoe jy elke dag ’n klein verandering kan maak op jou reis.

WEES REALISTIES

Ek weet van ’n vrou wat elke maand vir haar stelle nuwe klere gaan koop het wat drie nommers te klein was. Haar rede: “Dit spoor my aan om gewig te verloor.”

Dit is wel so dat die regte motivering ’n mens baie kan help, maar om uitermatige verwagtings daar te stel, dek jy net die tafel vir verdere teleurstelling. As dinge nie gebeur soos jy dit wil hê nie, gaan jy vir die res van jou lewe glo jy is vet.

MOENIE JOUSELF WEGSLUIT NIE

Oorgewig mense vermy dikwels sosiale geleenthede omdat hulle skaam is vir hul liggaam. Deur ’n kluisenaar te word en jouself af te sny van alles en almal gaan jy net tot jou gewigsprobleem bydra.

Navorsing het bewys mense wat ledig of alleen is, wend hulself dikwels tot kos. Dink maar daaraan: ’n Aand voor die TV gaan dikwels gepaard met eet.

Geniet jou lewe, maar wees altyd bewus van versoekings wat jou kan belemmer om jou teikengewig te bereik.

Om jouself toe te sluit tot jy maer is, is beslis nie ’n goeie idee nie.

FORMULEER JOU PLAN VIR SUKSES

As jy al ooit ’n handwerkprojek aangepak het, sal jy weet beplanning is noodsaaklik. Ja, jy is dalk tans oorgewig, maar as jy weet jy het ’n goed geformuleerde plan om jou leefstyl te verander, gaan dit soveel makliker wees om jou einddoel te bereik. Wees bewus van waar jy nou is en waar jy wil wees.

Stel jou padkaart na sukses vas en hou daarby.

KRY JOU ONDERSTEUNINGSNETWERK IN PLEK

Ek het nog altyd gedink die “vettievergaderings”, soos sommige mense dit noem, het tog ’n punt beet. Ondersteuningsgroepe hoef nie noodwendig ’n Woensdagaandvergadering in ’n stowwerige kerksaal te wees nie.

’n Paar vriendinne wat mekaar op ’n WhatsApp-groep ondersteun, kan net so suksesvol wees. Moet ook nooit vergeet van die mense naaste aan jou nie.

Familie is wonderlike steunpilare en sal jou beslis bystaan as hulle verstaan waarom jy jou leefstyl wil verander.

Daar is geen rede om weg te kruip nie. Ja, jy is oorgewig, maar jy is steeds ’n mens met ideale, idees en behoeftes. Leef jou lewe. Kry jou kop reg. Weet waarheen jy op pad is.

Kort voor lank is jy sterk op pad na ’n nuwe, gesonder jy!

