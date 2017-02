Meneer, doen dié ondersoek in die stort

Meneer, ondersoek jou testis só. Dames, deel hierdie inligting met elke man wat jy ken. Dit kan ’n lewe red.

Daar word gesê dat testikulêre kanker ’n “kanker van jonger mans” is. Dit betrek veral mans tussen die ouderdom van 20 en 39, maar kan op enige ouderdom voorkom.

Die goeie nuus is dat dit ’n baie goeie oorlewingssyfer het mits dit vroeg gediagnoseer en behandel word. Die oorlewingskoers word geskat op 99% na 5 jaar mits dit nie buite die testis versprei het nie.

Die slegte nuus is, dit is dikwels sonder simptome. En nog meer: jong mans weet nie waarvoor om op die uitkyk te wees nie, en hoe om hul testikels te ondersoek nie.

Dit is belangrik om te onthou dat nie alle knoppe in die skrotum kanker is nie. Maar enige knop wat ontdek word moet ondersoek word.

Dr. Owen Wiese van die TV-kanaal VIA gee raad aan mans.

Hoe ondersoek jy jou testis?

Neem ’n warm stort: dit laat die skrotum ontspan en die testikels hang dan ook laer. Hou jou penis na die een kant toe om die skrotum makliker te ondersoek. Neem elke testikel tussen jou wysvinger en duim en voel oor die oppervlak daarvan vir enige knoppe of massas. (Jy kan ook die testis in die palm van jou hand laat rus en met jou ander hand se vingers ondersoek.) Soos jy die testikel tussen die vingers rol, beweeg jou vingers op en af oor die oppervlak van die testis. Moenie hard druk nie! (Mans julle sal weet hoekom ek so sê!)

Wat is normaal?

Dit is normaal vir die een testis om iewat groter as die ander een te voel. As dit egter buitengewoon groot voel, moet jy daarna laat kyk.

Aan die kant van die testis (amper meer na agter) sal jy ’n massa voel wat uniform aan die testis vasgeheg is: dit is die epididimis (’n groep bloedvate en buisies wat die sperm vervoer)

Die een testis kan laer as die ander hang.

Wat is abnormaal?

Klein, dikwels pynlose knop op die oppervlak van die tesis.

’n Merkwaardige verskil in grootte tussen die twee testes

Buitengewoon pynlike massas of swellings (dit kan ook op ander oorsake soos breuke, spermatoseel of hidroseel wys)

Swelling, rooiheid of erge ongemak

Wat jy moet doen as jy ’n vreemde massa voel?

As jy enige massas voel wat nie daar behoort te wees nie, spreek jou dokter wat dit verder sal ondersoek. Jou dokter sal jou moontlik vir ’n sonar stuur om te bepaal wat die oorsaak van die massa is.

Ondersoek jou testikels gereeld! Testikulêre kanker kan genees word as dit vroegtydig opgetel word.

Het jy ’n vraag vir dr Owen? Klik hier om met hom te gesels!