Maak so as jy die vetjies wil weghou

Wonder jy hoekom jou geswoeg en sweet in die gim geen vrugte afwerp nie?

As jy slegte eetgewoontes het en meer kilojoules inneem as wat jy verbruik, sal dit glad nie help jy oefen vyf keer per week nie. Die nare waarheid is, die meeste van ons sal minder en slimmer moet eet as ons gewig wil afskud.

Hier is wenke om op ’n gesonde manier maerder te word.



Lê weg aan vrugte en groente

Dit klink voor die hand liggend, maar die meeste van ons eet te min groente en vrugte. Enige gebalanseerde dieet sluit plantgebaseerde kossoorte en styselvrye groente in. Kool, bok choy, broccoli en blomkool is heel boaan die lys.

Alle soorte bessies, appels en pere is ook ’n goeie keuse vir ’n happie, aangesien hulle vitamiene, minerale en ander voedingstowwe bevat. Hulle verhoog ook vesel- en watervlakke, wat albei die drang na kos kan bevredig.

Eet stadig

Baie mense eet vinnig voor hul lessenaar of gryp in die verbygaan ’n eetding. Navorsing het getoon inprop beïnvloed ’n hormoon in die dermkanaal wat aandui wanneer ons genoeg geëet het. Dit maak dat jy te veel eet. Eet rustiger sodat jou liggaam behoorlik kan registreer jy is versadig. Drink tydens ete ’n paar slukkies water om jou spoed te breek.

Vermy sportdrankies

Dis tog so lekker om by die gim aan ’n energiedrankie te teug, maar hierdie produkte is dikwels propvol koolhidrate en bevat dus kilojoules. Tensy jy die trapmeul gaan looi, moet jy liefs water drink.

Ken die spyskaart

As jy die kok is, is dit baie makliker om ’n dieet te volg. Maar wat gebeur wanneer jy uiteet? Kyk voor die tyd aanlyn na die restaurant se spyskaart en kies volgens die voedingswaarde vooraf wat jy gaan bestel. Bly ook weg van die broodmandjie en wit kossoorte soos rys, aartappels en pasta en vra dat die slaaisous apart voorgesit word.

Moenie jou kilojoules drink nie

’n Gewone blikkie bruiskoeldrank kan tot 570 kilojoules bevat en het byna geen voedingswaarde nie. Vervang dit byvoorbeeld met water, tee en koffie.

Maak jou spens skoon

Verwyder alles wat jou in die versoeking kan stel uit die spens. As jy jou yskas vol pak met net vrugte, groente, neute en happies wat min kilojoules bevat, gaan jy jou nie kan vergryp aan suikerbelaaide lekkernye nie.

Vind die regte vet

Al klink dit hoe vreemd; jou liggaam het vet nodig om te werk. Navorsers het bevind vroue wat ’n dieet volg wat matig vet bevat, het gemiddeld 6 kg meer afskud as dié wat baie min vet ingeneem het. Sluit plantaardige vette in, soos avokado, olyfolie, neute en vis.

