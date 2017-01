Is dit sleg om te eet vir twee tydens jou swangerskap?

Onlangse navorsing het bevind dat vroue wat tydens swangerskap vir twee eet, nie hul babas op die lange duur skade berokken nie.

Vroue word lankal gewaarsku oor die gevaar van ooreet en te veel gewig tydens swangerskap aansit, het ’n onlangse studie bevind kilogramme wat ophoop, sal nie werklik die kind se gesondheid op die duur benadeel nie.

Trouens, navorsers aan die Universiteit van Aberdeen het ontdek net ’n baie skielike en kwaai gewigstoename het ’n uitwerking op die baba se welsyn.

Deskundiges het die mediese data ondersoek van byna 4 000 vroue wat tussen 1950 en 1956 in Skotland gekraam het. Die gesondheidsrekords van hul kinders is ook tot 2011 ontleed.

Daar is bevind dat die moeders se gewigstoename gedurende swangerskap geen uitwerking gehad het op die risiko dat hul kinders voor die ouderdom van 60 jaar ’n beroerte of hartaanval sou kry of sterf nie.

Tewens, die span gelei deur dr. Sohinee Bhattacharya het bevind die nageslag se leefstyl het ’n groter uitwerking op hul gesondheid gehad as die postuur van hul moeders gedurende swangerskap.

“Dié bevindings is nogal ontstellend, want dit dui daarop dat daar eintlik geen verwantskap bestaan tussen die moeder se gewigstoename tydens swangerskap, en hartsiektes of vroeë sterfte as volwassene nie,” was dr. Bhattacharya se opmerking oor die resultate wat in The BMJ se tydskrif Heart gepubliseer is.

“Slegs in uiterste gevalle, waar die moeder se gewigstoename uitermate groot was, het ons ’n hoër risiko vir beroerte in die volwasse nageslag gevind. Maar wanneer die volwassene se leefstylfaktore, soos BMI en rookstatus, in ag geneem word, verdwyn hierdie verskil ook.”

Sy het voorts verduidelik hierdie studie beklemtoon ’n belangrike boodskap vir openbare gesondheid –hoewel kinders niks kan doen aan die gewig wat hul moeders tydens swangerskap aangesit het nie, hulle hul gesondheid in hul eie hande kan neem deur ’n gesonde leefstyl te volg.

Die Nasionale Gesondheidsdiens in Brittanje raai swanger vroue aan om nie in die eerste ses maande van swangerskap hul kosinname te verhoog nie. Hulle behoort in die laaste drie maande hul dieet elke dag met net sowat 840 kilojoules te verhoog.

Die nuwe navorsing het nie ondersoek ingestel na die uitwerking van gewigstoename tydens swangerskap op die moeder se gesondheid nie.

