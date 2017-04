Hoor nou net wat sê hierdie studie oor hospitaalklere

Om aktief te bly en gewone klere te dra, kan die herstelproses help versnel as jy in hospitaal is, volgens kenners.

Tyd in die bed met hospitaalklere – daardie onvleiende jurke en sakkerige slaapklere – laat pasiënte glo oes voel, ongeag hoe gering hul gesondheidsprobleem is.

Volgens die Britse nasionale gesondheidsdiens (NHS) kan mense vinniger van hierdie gevoel van hulpeloosheid ontslae raak as hulle hul eie klere dra sodra hulle voel hulle kan behoorlik rondbeweeg. ’n Wandeling in die saal kan ook ’n groot verskil maak.

Pasiënte se selfvertroue kry ’n hupstoot as hulle ’n gereelde roetine het van rondbeweeg, selfs terwyl hulle nog in die hospitaal is, en hulle sal meer gereed wees om terug te keer huis toe as die alternatief waar hulle net in die bed sit tot hul ontslaandatum.

Boonop kan bedlêendheid druksere en beweeglikheidsprobleme veroorsaak – alles dinge wat die herstelpad kan verleng – en hoe langer jy bly, hoe minder broodnodige spasie is daar vir nuwe pasiënte.

Dokters sê 10 dae se bedrus in die hospitaal vir bejaarde pasiënte kan opbou tot ’n skokkende 10 jaar se spierveroudering, en dit kan eenvoudige take – soos om die toilet sonder hulp te gebruik en kort afstande te stap – moeiliker maak.

Verpleegsters in Nottingham, Engeland, het met die idee – gedoop “endPJparalysis” in die sosiale media – vorendag gekom om jou eie klere in die hospitaal aan te trek. En dit dra die grootbase se goedkeuring weg.

“PJ Paralysis is ’n baie eenvoudige idee, wat groot voordele vir pasiënte inhou,” het Anne-Marie Riley, adjunk-hoofverpleegster by die Nottingham-universiteithospitaal se NHS-trust gesê. “Ons weet as pasiënte vir langer as wat nodig is in hul slaapklere of jurke bly, is daar ’n hoër risiko vir infeksie, om hul beweeglikheid te verloor en dat hulle langer in die hospitaal bly.

“Maar as ons pasiënte kan help om so gou moontlik weer in hul normale roetine te kom, wat insluit om klere aan te trek, kan ons ’n vinniger herstel ondersteun, hulle hul onafhanklikheid help handhaaf en help om hulle gouer tuis te kry.”

’n Gebrek aan bedspasie het in Januarie vanjaar veroorsaak dat sowat 300 000 pasiënte landwyd in Engeland vir behandeling moes wag. Volgens huidige syfers kan 7 000 NHS-pasiënte nie die hospitaal verlaat nie omdat hulle nie tuis die nodige versorging en bystand kan kry nie, selfs al is hulle gesond genoeg om ontslaan te word.

© Cover Media