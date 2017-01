Hoe minder sout, hoe langer jou lewe meen kenners

Blykbaar het mense in die laaste jare van sout vergeet met dié dat so baie aandag aan ons inname van suiker en vet bestee word.

Maar onthou: Te veel sout kan jou gesondheid knou. In nuwe navorsing is bevind as jy net 200 mg (gelykstaande aan ’n klein pakkie aartappelskyfies) minder per dag inkry, kan dit die risiko vir ’n dodelike hartsiekte verminder.

Navorsers onder leiding van die Tufts-universiteit in Boston, Massachusetts, reken Amerika kan jaarliks tot R43,5 biljoen aan gesondheidsorgkoste bespaar as alle Amerikaners hul sout-inname met 400 mg per dag verminder.

Na raming neem hulle tans sowat twee keer soveel sout in as die voorgestelde daaglikse inname van 2 000 mg. Te veel sout kan tot ’n magdom hartprobleme lei asook nierversaking en beroerte.

Die span, wat uit Amerikaanse sowel as Britse navorsers bestaan het, het ondersoek ingestel na die doeltreffendheid van wetgewing in 183 lande wat sout-inname oor 10 jaar met 10 persent verminder het.

Daarna het hulle geraam hoeveel verlore lewensjare weens swak gesondheid gered sou kon word deur ’n beleid van verminderde sout-inname tussen 2011 en 2020.

Hul gevolgtrekking was dat ’n vermindering in die sout-inname van 10 persent in dié tydperk sowat 5,8 miljoen verlore lewensjare weens swak gesondheid sou kon red omdat die aantal mense wat aan hartsiektes ly, drasties verminder sou kon word.

Hulle het toe ook bereken hoeveel geld bespaar sou kon word danksy verminderde sout-inname. Hul gevolgtrekking was 1,13 internasionale dollar (’n hipotetiese geldeenheid waarvan die koopkrag wêreld dieselfde is) per persoon.

“Ons weet te oormatige soutgebruik lei tot honderdduisende sterftes jaarliks weens hartsiektes,” sê Dariush Mozaffarian, hoofskrywer van die studie.

“Die triljoendollarvraag is hoe ons mense se sout-inname kan verminder en hoeveel so ’n poging sal kos.

Ons bevindings, tesame met vorige studies in bepaalde lande, bied bewyse dat ’n regeringsbeleid oor die vermindering van natrium-inname hoogs doeltreffend is en aansienlik beter werk as selfs hoogs kostedoeltreffende mediese voorkomingsmaatreëls.”

Die bevindings is gepubliseer in die vaktydskrif BMJ.

© Cover Media