Wat jy moet weet van hitte-uitputting en sonsteek

Hoe weet jy wanneer jy aan hitte-uitputting of sonsteek ly? Hier is ’n kort gids om tussen die twee toestande te onderskei.

Onbehandelde hitte-uitputting kan oorgaan in sonsteek, wat lewensgevaarlik kan wees. Sonsteek kan maklik en vinnig lei tot die dood as jy nie die nodige behandeling kry nie. Blywende breinskade, selfs skade aan interne organe, kan ook voorkom.

Simptome van hitte-uitputting

Uitermate sweet

Verward

Duiselig

Asemloos

Borspyn

Krampe

Jy voel swak, maar met ’n vinnige polsslag

Jou vel kan koel en klam voel, selfs hoendervleis hê, ten spyte van die hitte

Hoofpyn kan ontwikkel

Naar of selfs vomeer

Behandeling

Kry ’n koel omgewing en rus.

Drink koel water of ’n rehidreringsmengsel.

Sportdrankies sal ook goed werk.

Jy kan jou eie rehidreringsmengsel maak: 1 L skoon water, ½ teelepel sout en 6 gelyk teelepels suiker. Roer tot suiker oplos

Vermy drank, selfs as dit die enigste beskikbare vloeistof, want dit veroorsaak dehidrasie, wat die toestand net sal vererger.

Kry onmiddellik mediese hulp as jou liggaamstemperatuur 40 ºC bereik.

So kan jy die risiko van hitte-uitputting help bekamp

Dra lospassende klere, lig in gewig en kleur sodat jou liggaam maklik kan sweet en afkoel.

Soek ’n koel plek waar jy teen die hitte kan skuil.

Vermy warm plekke, soos geparkeerde motors.

Dra ’n ligte hoed met ’n breë rand en smeer sonbrandolie aan die dele van jou liggaam wat aan die son blootgestel gaan word as jy in die son moet wees.

*Neem genoeg en gereeld vloeistof in en rus af en toe iewers in die skaduwee.

Die beste is om uit die hitte te bly op die warmste deel van die dag. Dit is waarom lande waar dit baie warm kan word, aan hul siëstas glo en streng daarby hou.

Simptome van sonsteek

Kwaai hoofpyn

Gedisoriënteer

Naar of selfs vomeer

Kwaai dors

Jou liggaam voel swak

Spierkrampe

Liggaamstemperatuur bo 40 oC

Geen sweet, al is dit hoe warm

Jou vel sal rooi, warm en droog wees

Vinnige, vlak asemhaling

Stuipe kan voorkom

Behandeling

Ontbied dadelik ’n ambulans met die nodige eerstehulppersoneel aan boord.

Maak seker jy’s op ’n koel plek in die skaduwee of verkieslik binnenshuis. As daar ’n vertrek met lugreëling is, des te beter.

Verwyder alle oortollige klere.

Probeer jou liggaamstemperatuur afbring.

Waai koel lug om die vel af te koel of spons af met ’n nat handdoek.

Jy kan selfs die tuinslang nader trek om jou mee af te spuit.

Klim in ’n yskoue bad water as daar een naby is of staan onder ’n koue stort.

Yspakke vir hoogstens 5 minute onder jou armholtes, in jou lies, op jou nek en rug sal ook help met die afkoel.

Bel ’n hospitaal of dokter vir verdere aanwysings as die ambulans nie gou genoeg opdaag nie.

So kan jy die risiko van sonstraal help bekamp

Bly uit die regstreekse son uit wanneer die omgewings temperatuur bo 40 oC styg. Wees dus versigtig om, wanneer dit baie warm is en die humiditeit baie hoog is, uitputtende werk of oefening te doen.

*Drink gereeld vloeistof al het jy nie dors nie om so moontlike dehidrering te voorkom.

Om die soute wat jy verloor deur oormatige sweet aan te vul, drink elektrolietryke sportdrankies of drink een soutpil twee tot drie keer per dag saam met water.

Voorkom die gebruik van drank aangesien dit dehidrasie aanhelp.

Monitor die kleur van jou urine. Donker urine is ’n teken van dehidrasie.

*Mense wat egter epilepsie, hartkwale, nierprobleme of lewersiekte het en op vloeistofbeperkings is, moet ’n dokter spreek voor hulle hul vloeistofinname verhoog.

