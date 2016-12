Hier is waarom jy vanjaar by jou nuwejaarsvoornemens móét hou

Elke jaar is dit dieselfde storie. Jy maak ’n lys van voornemens vir die nuwe jaar en beloof jouself jy gaan daarby hou. ’n Week of twee later het jy weer in jou ou gewoontes verval.

Hier is redes waarom jy by dié voornemens moet hou:

Hou op rook:

Almal weet rook is sleg vir jou, maar weet jy wat gebeur met jou liggaam as jy daardie laaste sigaret dooddruk? Twee weke tot drie maande nadat jy ophou rook het, verbeter jou bloedsirkulasie en longwerking. Ná ’n jaar is jou verhoogde risiko vir koronêre hartsiekte gehalveer vergeleke met aanhoudende rokers.

Doen gereeld oefening:

Gereelde oefening hou nie net jou middel in toom nie, maar verhoog ook goeie cholesterol en verlaag trigliseriede (’n soort vet in jou bloed). Hierdie kombinasie laat jou bloed lekker vloei en verlaag jou risiko vir kardiovaskulêre siekte. Gaan sweet ’n paar keer per week in die gim – jou hart sal dankbaar wees.

Spaar geld:

Dit is moeilik om te spaar, maar ’n bietjie makliker as jy elke maand tot ’n beleggeingsfonds of spaarrekening bydra. Laat die debietorder aan die begin van die maand afgaan. Sodoende sal jy nie in die versoeking kom om jou swaarverdiende geld uit te gee nie.

Drink minder:

Dit is dalk te ekstreem om ’n geheelonthouer te word, maar dit kan baie voordelig vir jou gesondheid wees om minder alkohol in te neem. Matig drink (een eenheid per dag vir ’n gesonde vrou en twee vir ’n man) verminder jou risiko vir hartsiekte, iskemiese beroerte en moontlik diabetes, beweer die Mayo-kliniek in Amerika.

Moenie jou foon nagaan voor jy gaan slaap nie:

Beter nog, koop ’n wekker en moet glad nie jou foon in jou slaapkamer hou nie. Die blou lig van slimfone onderbreek slaap. Jou brein verwar dit met daglig en hou op melatonien – ’n hormoon wat vir jou liggaam sê dit is tyd om te slaap – vervaardig.



BRONNE: mayoclinic.org, cancer.org, techinsider.io, theatlantic.com