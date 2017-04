Goeie nuus vir koffieliefhebbers!

Koffieliefhebbers kan ’n sug van verligting slaak nadat navorsers bevind het tot 400 mg kafeïen is nog veilig vir volwassenes.

In die algemeen word geglo te veel koffie kan tot hartsiektes en demensie lei en dat dit angstigheid kan vererger.

Maar tydens ’n ondersoek deur die Internasionale Instituut vir Lewenswetenskappe in Washington is meer as 740 vorige studies bestudeer wat handel oor die uitwerking wat kafeïen op mense.

Daar is bevind grootmense kan tot ongeveer vier koppies koffie per dag drink, en swanger vroue kan 300 mg, oftewel drie koppies, inneem.

“Hierdie resultate (dat tot vier koppies veilig is) help ons beter verstaan watter uitwerking kafeïen op ’n mens se gestel het,” het dr. Eric Hentges, die hoofskrywer, gesê.

“Dié data kan ook nuttig wees vir toekomstige navorsing hieroor, en dit sal ’n uitwerking hê op openbare gesondheid.”

Die resultate is in die tydskrif Food and Chemical Toxicology gepubliseer.

Hierdie studie het vyf maande ná ’n soortgelyke navorsingstuk verskyn waarin bevind is die matige inname van koffie kan kognitiewe verswakking teenwerk en dat drie koppies koffie per dag demensie kan weghou.

Koffie is propvol kragtige antioksidante, wat in verband gebring is met ’n verlaagde risiko vir tipe 2-diabetes, lewersiektes en Alzheimersiekte.

