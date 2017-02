Goeie nuus! Nuwe, pynlose voorbehoedmiddel vir mans dalk hier

’n Voorbehoedmiddel vir mans, wat glo baie doeltreffender as die Pil vir vroue is, sien dalk binnekort die lig.

Luidens studies kan hierdie middel, wat deur ’n inspuiting toegedien word, swangerskap vir tot twee jaar verhoed.

Tans is die twee voorbehoedopsies vir mans tot kondome of ’n vasektomie beperk.

Maar nou het wetenskaplikes in Engeland moontlik ’n deurbraak gemaak deur ’n inspuiting te ontwikkel wat spermselle verhinder om die liggaam te verlaat.



New male contraceptive jab has 100% success rate with no side effects https://t.co/oCIh5mWHKG — Daily Mail Online (@MailOnline) February 7, 2017

Hierdie inspuiting bevat geen hormone nie en het ’n 100-persent-slaagsyfer gehad toe dit op ape getoets is. Die inspuiting stel ’n jel in die saadbuis vry – die vaat wat sperms van die testikels na die uretra vervoer – om dit te blokkeer.

Benewens die feit dat dit nie so seer soos ’n vasektomie is nie, kan voorbehoeding ook omgekeer word vir mans wat later van plan verander.

Prof. Adam Balen, hoof van die Britse vrugbaarheidsvereniging, sê hierdie inspuiting kan so vroeg soos volgende jaar op mense getoets word nadat dit suksesvol op 16 ape getoets is wat vir twee jaar geen vroulike aap kon swanger maak nadat hulle die inspuiting gekry het nie.



Male contraceptive gel effective in monkeys, but will it work in humans?: https://t.co/FSj9Tn1Zi1 — CNN Health (@cnnhealth) February 8, 2017

“Dit is ’n interessante tegniek wat ’n omkeerbare ‘vasektomie’ kan bied deur die sperms te blokkeer en wat later eindelik die mens se liggaam verlaat. Daar is boonop geen newe-effekte nie,” sê Adam.

Volgens kenners bestaan ’n wêreldwye behoefte onder mans vir ’n werkbare en pynlose voorbehoedmiddel wat die druk op die vrou verminder om swangerskap te voorkom.

Bronne: mailonline, bbc.com, theguardian.com