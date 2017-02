E-sigarette is toe wel veiliger, bevind studie

In ’n onlangse studie is bevind e-sigarette is veiliger as gewone sigarette en wanneer die roker sy gewone sigarette met e-sigarette vervang, sal hul inname van tabakverwante karsinogene en toksiene verlaag.

Luidens die studie deur die American College of Physicians, wat in die Annals of Internal Medicine gepubliseer is, was daar nog kommer oor die moontlike blootstelling aan karsinogene en toksiene, hoewel die gewildheid van e-sigarette toegeneem het.

Die studie is deur dr. Lion Shahab en sy kollegas aan die University College London uitgevoer.

“Sommige verslae beweer e-sigarette is net so gevaarlik soos rook, maar die skrywers van die studiestuk sê daardie verslae is gegrond op studie wat min betrekking het op blootstelling van gebruikers van e-sigarette in die reële wêreld,” was Shahab se mening.

Navorsers het die inname van potensieel gevaarlike chemikalieë deur gebruikers van e-sigarette gemeet en dit vergelyk met mense wat van gelisensieerde nikotienplakkers en sigarette gebruik gemaak het.

In die studie is bevind wanneer rokers na e-sigarette oorskakel, hul inname van kankerwekkende chemikalieë drasties verlaag — tot by ’n vlak wat voorkom by mense wat nikotienplakkers gebruik. Hul nikotieninname het egter onveranderd gebly.

Dit kom voor asof die gebruik van e-sigarette of nikotienplakkers terwyl jy aanhou rook, nie dieselfde uitwerking bied nie.

Volgens die skrywers bevestig die uitslae e-sigarette is net soos ander nikotienvervangingsmiddels baie veiliger as gewone sigarette en dit kan nuttig wees as hulpmiddel om die rookgewoonte te laat vaar by mense wat ander beskikbare steunmiddels beproef het.

Die skrywers raai rokers aan om op te hou rook ten einde gesondheidsvoordele te verkry.

Bron: News24