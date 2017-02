Doen dié asemhalingsoefeninge om van stres ontslae te raak

Die vergaderings kom nie tot ’n einde nie en jou moet-doen-lysie vir die dag raak ál langer, maar daar is ’n paar truuks wat jy kan inspan om jou stresvlakke te verminder.

Dr. Andrew Weil , ’n mediese dokter van Harvard wat hom op holistiese gesondheid toespits, meen asemhaling is iets wat jy kan beheer en reguleer, dus is dit ’n nuttige instrument om ’n ontspanne en rustige gemoedstoestand te kry en ook om stres te verminder.

Andrew stel voor jy doen hierdie asemhalingsoefening om in ’n stresvolle oomblik jou balans te vind. En die beste nuus is: Dit duur net 76 sekondes.

Die 4-7-8-asemhalingsoefening is ongelooflik eenvoudig; jy het niks gereedskap nodig nie en dit kan oral gedoen word.

Volg hierdie stappe:

Sit regop in ’n stoel.

Druk die punt van jou tong net agter jou voortande teen jou verhemelte. Hou dit daar vir die totale tydsduur van die asemhalingsoefening.

Asem in deur jou neus vir ’n stadige telling van vier.

Hou jou asem op vir sewe tellings.

Asem agt tellings lank deur jou mond uit deur ’n effense hoorbare klank te maak.

Dit geld as een asemteug.

Herhaal die 4-7-8-oefening nog drie keer, vir ’n totaal van vier asemhalingsoefeninge.

In hierdie asemhalingsoefening is dit belangrik om altyd saggies deur jou neus in te asem en met ’n effense hoorbare klank deur jou mond uit te asem.

As dit moeilik is om jou asem op te hou, sê Andrew jy moet liewer die proses bespoedig, maar by die 4-7-8-verhouding hou. Met oefening sal jy gewoond raak aan die asem in- en asem uit-prosedure.

Doen dit minstens twee keer per dag, maar moet dit nie te dikwels doen nie. As jy eers gewoond is daaraan, kan jy dit meermale doen. As jy die eerste keer ’n bietjie lighoofdig voel, moet jy nie bekommerd wees nie.

Gebruik hierdie oefening as enigiets jou ontstel – en doen dit voor jy reageer. Dit kan ook gebruik word as jy sukkel om te slaap.

Bronne: drweil.com, mindbodygreen.com