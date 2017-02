Die bose kringloop van vetwees word hierdeur aangehelp

Miljoene mense sukkel met hul gewig en loop ’n risiko om diabetes en hartsiektes te ontwikkel.

Nou is in nuwe navorsing, wat deur akademici by die Universiteit van Pennsilvanië gedoen is, bevind dat vernedering oor vet (fat shaming) ook daardie risiko’s kan verhoog.

’n Span, gelei deur dr. Rebecca Pearl, het uitgevind bo en behalwe die uitwerking van liggaamsmassa-indeks (LMI) en depressie, hoër vlakke van die verinnerliking van gewigsvooroordeel verbind word met ’n verhoogde risiko op hartvat- en metaboliese siektes.

“ ’n Algemene wanopvatting bestaan dat stigma moontlik vetsugtige mense kan help om gewig af te skud en hul gesondheid te verbeter,” het Rebecca in ’n verklaring gesê.

“Ons vind egter dit het die teenoorgestelde uitwerking. As mense skaam voel oor hul gewig, is hulle meer geneig om oefening te vermy en meer kilojoules in te neem ten einde hul stres te hanteer. Tydens hierdie studie het ons ’n duidelike verwantskap opgemerk tussen die verinnerliking van gewigsvooroordeel en ’n diagnose van metaboliese sindroom, wat ’n teken van swak gesondheid is.”

Die span het 159 vetsugtige volwassenes vir die studie geïdentifiseer wat ingeskryf was by ’n groter kliniese proefneming wat die uitwerking van medikasie vir gewigsverlies getoets het wat deur Eisai Pharmaceutical Co. gefinansier is.

Die deelnemers het vraelyste gekry wat depressie en die verinnerliking van vooroordeel ten opsigte van gewigsverlies gemeet het. Hulle is ook medies ondersoek waartydens bepaal is of metaboliese sindroom by hulle gediagnoseer is of hoë trigliseriede, wat ’n aanduiding is van hartsiektes of tipe 2-diabetes.

Geen verwantskap is aanvanklik tussen die verinnerliking van gewigsvooroordeel en metaboliese sindroom opgemerk by die nagaan van deelnemende demografie soos ouderdom, geslag en ras nie.

Toe die pasiënte egter in tweelaaggroepe, naamlik met “hoë” en “lae” vlakke van verinnerliking van gewigsvooroordeel, verdeel is, was dié met hoë verinnerliking drie keer meer geneig om metaboliese sindroom te hê. Dit was ses keer meer waarskynlik om hoë trigliseriede te hê vergeleke by deelnemers met lae verinnerliking.

“Verskaffers van gesondheidsorg, die media en die publiek behoort bewus te wees dat die vernedering van vetsugtige pasiënte nie ’n doeltreffende manier is om gewigsverlies aan te help nie. Trouens, dit kan tot swak gesondheid bydra indien pasiënte hierdie boodskappe van vooroordeel verinnerlik,” was die mening van dr. Tom Wadden, die medeskrywer.

“Verskaffers kan ’n kritieke rol speel in die afname van hierdie verinnerliking deur pasiënte met respek te behandel en gewig met sensitiwiteit en sonder vooroordeel te bespreek, en ook steun en bemoediging aan pasiënte te gee wat met gewigsbeheer sukkel.”

Die volledige studie is in die tydskrif Obesity gepubliseer.

