Basta met die babelas!

In die feestyd kry sommige van ons meer as net presentjies wanneer ons soggens wakker word: wingerdgriep, oftewel babelas.

Met al die partytjies en kuier saam met familie en vriende wat ons lank laas gesien het, kyk ’n mens dikwels te diep in die bottel en hoofpyn en olikheid, dikkop en droëmond is die straf die dag daarna.

Die beste raad om dit te voorkom, is natuurlik om te let op wat jy drink, nooit jou drank te meng nie en genoeg water te drink. Almal gaan af en toe oorboord, en selfs al doen jy dit nie, kan jy wel soms ’n hoofpyn kry.

Hoofpyn is die algemeenste aanduiding van babelas en dit is bloot te wyte aan ontwatering. Drank is ’n ontwateringsmiddel en die liggaam gebruik water om te help om dit te verdun, en dan moet dit uitgeskei word.

Jou binnegoed droog dus uit en dit veroorsaak hoofpyn, maar volgens Ella Allred, voedingskundige by nutricentre.com, is dit nie genoeg om net water te drink nie. Vir werklike resultate moet jy water met bygevoegde minerale en elektroliete inkry, want dit beheer hidrasie.

As jou simptome so erg is dat dit terneergedruktheid en kwaai naarheid insluit, is dit ’n goeie idee om baie water te drink en jou dokter te raadpleeg.



Daar is ’n paar dinge wat jy kan doen, drink en eet om die babelas-lyding ligter te maak:

Babelas is hoofsaaklik ’n kombinasie van dehidrasie, die gifstowwe in die drank, asook onttrekkingsimptome van die drank self. Dis juis om laasgenoemde rede dat baie mense glo al manier om beter te voel, is om iets te drink . . . Ongelukkig stel dit net die onvermydelike uit.

Drank ontneem jou liggaam van vloeistof en daarom maak dit sin om 'n glas water tussen elke drankie te drink en 'n ekstra glas voor slapenstyd.

Dis veral donker drank wat die groot sondaar is, vandaar rooiwyn, rum en brandewyn se reputasie. Wit drank is effens minder gevaarlik, maar dit beteken nie jy kan dié drankies wegslaan sonder dat hulle jou voete onder jou sal uitslaan nie.

Piekelvloeistof sal jou vinnig regruk aangesien die asyn help om die lewer van gifstowwe te reinig, stel Shona Wilkinson, hoofvoedingskundige by nutricentre.com, voor.

Oefening sal die heel laaste ding wees waaraan jy op hierdie tydstip kan dink, maar om dinge uit te sweet, werk beslis. Dit help jou liggaam van al die gifstowwe ontslae raak.

Baie mense glo vetterige kos sal help ná 'n aand van oordaad, maar dis nie noodwendig die geval nie. Jy sal inderwaarheid beter voel as jy 'n goeie dosis vitamine afsluk. Dit beteken vrugte en groente kan die sleutel wees.

Enigiets wat ryk is aan antioksidante, sal help om jou liggaam reg te ruk; dus is dit 'n goeie idee om aan aarbeie en druiwe weg te lê.

Neute, blaargroente en patats sal ook goed te pas kom. As jou maag te gevoelig is vir iets groots, moet jy ten minste probeer om iets in te kry – as jy jou liggaam voed, sal jy wakker en meer energiek voel.

Beproef 'n maaltyd gevul met koolhidrate en proteïen; dus is 'n gebakte patat met tuna nommerpas. Jy kan dalk verkies om aan iets soets en gaskoeldrank te smul soos die alombekende "groen ambulans", Cream Soda, maar die kort energie-hupstoot gaan vinnig platval en dan sal jy selfs slegter voel as tevore.

Nog nuttige eetgoed sluit in:

Marmite: Drank ontneem jou liggaam van noodsaaklike voedingstowwe, insluitend vitamien B, wat angstigheid en depressie kan veroorsaak. Marmite is ryk aan vitamien B en sal jou bui verbeter. Dit het ook ’n hoë natrium-inhoud wat die soute wat jy verloor het, sal aanvul.

Marmite: Drank ontneem jou liggaam van noodsaaklike voedingstowwe, insluitend vitamien B, wat angstigheid en depressie kan veroorsaak. Marmite is ryk aan vitamien B en sal jou bui verbeter. Dit het ook 'n hoë natrium-inhoud wat die soute wat jy verloor het, sal aanvul. Waatlemoen: Drank kan ook jou bloedsuiker verlaag, wat jou flou en bewerig kan laat voel. Waatlemoen bevat baie fruktose en ook water, wat sommer jou hidrasievlakke ook 'n hupstoot sal gee. Waatlemoen bevat ook baie noodsaaklike voedingstowwe, insluitend vitamien C, B en magnesium.

Gemmer: As te veel drank jou effe naar maak, is gemmer die perfekte teenvoeter. Terwyl jy waarskynlik nie baie lus is om dit net so te eet nie, kan jy gerasperde gemmer in kookwater gooi om 'n gemmertee te maak of dit saam met vars vrugte of in vrugtesap eet of aan gemmerkoekies peusel.

Eiers: Dis is 'n gewilde babelas-ontbyt by die Wimpy, Mugg & Bean, Spur of waar ook al, en dis 'n baie goeie opsie. Eiers bevat baie proteïene, wat jou serotonien-vlakke verhoog en jou naarheid kan verminder. Eiers is ook ryk aan die aminosuur sistien wat alkohol-verwante gifstowwe beveg.

Piesangs: Dis propvol kalium en magnesium, twee minerale wat veral in die slag bly wanneer jy te veel drink. 'n Kalium-tekort kan tot naarheid, lamheid en moegheid lei. Piesangs is boonop 'n natuurlike teensuur wat maagsuur verminder en gee jou energie wanneer jy 'n besige dag het wat voorlê.

Sop: Dis belangrik om jou liggaam te hidreer wanneer jy 'n babelas het. Om jou vloeistof- en voedingstofvlakke 'n hupstoot te gee, kan jy gerus 'n koppie groentesop wegslaan. Sop is boonop lig op die maag; 'n pluspunt wanneer jy effens naar voel.

Hawermout: Dit kan heelwat voedingstowwe vervang wat jy ná 'n lang kuiersessie verloor het, insluitend vitamien B, magnesium, kalsium en yster. Hawermout kan ook help om suurvlakke in jou lewer te balanseer, dié orgaan te reinig, gifstowwe opneem en jou bloedsuikervlak stadig laat styg.

Vrugtesap: As jy nie kans sien om iets te eet nie, is 'n glas vrugtesap die beste raad. Dit bring onmiddellike verligting en die fruktose wat dit bevat, sal jou liggaam in staat stel om vinniger van die alkohol in jou bloed ontslae te raak.

Sardiens: Op roosterbrood is dit perfek vir 'n babelas aangesien sardiens baie minerale bevat wat die wanbalans van elektroliete in jou liggaam kan herstel. Sardiens bevat ook baie omega-3-vetsure wat die lewer beskerm en jou bui verbeter.

Bronne: Cover Media, lifeisazoobsicuit.com, health24.com.