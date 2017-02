Waarskuwing: OTM-skurke se nuutste skelmstreke

OTM-bedrog is vining besig om toe te neem.

Die Suid-Afrikaanse Bankrisiko-inligtingsentrum (Sabric) maan alle verbruikers om paraat te wees wanneer geld by ’n kitsbank ontrek.

“Om geld by ’n OTM te trek, is vining en gerieflik, maar ongelukkig is dit baie maklik vir misdadigers om dit te gebruik om bedrog te pleeg,” sê Kalyani Pillay van Sabric.

“Misdadigers gebruik verskeie metodes om OTM-gebruikers se aandag af te trek en hulle te manipuleer om eindelik toegang tot hul bankkaarte en PIN-kodes te kry om geld te steel.”

Verskillende modus operandi’s word gevolg om OTM-bedrog te pleeg, verduidelik Kalyani.

Dit sluit onder meer in:

Die misdadiger sal die gebruiker by die kitsbank nader en hulp aanbied. Hy of sy sal dan jou bankkaart omruil met ’n soortgelyke een sonder dat jy dit agterkom.

Die misdadiger sal naby aan die gebruiker staan om sy/haar OTM-pin te sien. Hulle sal daarna die regte kaart neem en saam met die PIN-kode kontant gaan trek.

Misdadigers sal die taal van die OTM-skerm verander sodat dit die gebruiker deurmekaar maak en hy/sy hulp kan aanbied.

Misdadigers sal die kaartgleuf probeer blok sodat hulle die gebruiker na ’n ander, geïsoleerde kitsbank kan lok.

Sabric gee die volgende wenke vir verbruikers om nie in hierdie strikke te trap nie: