Maak só seker jy oorleef finansieel tot die volgende betaaldag

Almal sien uit na die Desembervakansie: Son, see, roomys, Kersfees, braai en kuier.

Aanvanklik dink jy nie twee keer daaraan om jou beursie oop te maak en vir iets te betaal nie, maar wees gewaarsku – Desember is ’n lang maand.

“Die meeste mense word in die middel van Desember en weer einde Januarie betaal,” maan Nikki Roos van Nikki sê Nee op VIA. “Ses weke is ’n lang tyd en dan is Kersfees nog in die middel ook.”

Sy meen dit is ’n goeie idee om goed te koop wat jy in Januarie sal nodig hê, soos skoolklere en skryfbehoeftes, voor jy met vakansie gaan. “ ’n Vol stel skoolklere kos baie geld. Probeer dalk by die skool se tweedehandswinkel uitkom voor dit sluit. Kyk ook in die kas of daar nie skryfbehoeftes is wat die kinders aanstaande jaar kan gebruik nie.”

Nikki sê ’n mens sal nie daarmee kan wegkom om niks in Januarie te eet nie, maar dit is dalk ’n goeie idee om Januarie met geen drank nie aan te pak. “Dit kan vir sommige mense goed vir die figuur en die sak wees.”

Sy stel voor jy koop vroeg in Desember langleef-kosprodukte en skoonmaakmiddels sodat jy voorraad het wanneer jy ná die vakansie terugkeer huis toe.

“Sorg dat jy jou yskas en vrieskas dolleeg eet voor jy met vakansie gaan. Daar kan ’n kragonderbreking in die vakansie wees en dan gooi jy as’t ware kos en geld in die asblik,” sê Nikki.

Sy dink dit is ’n goeie idee om jou vakansiemaaltye so te beplan dat jy oorskietkos ten volle benut. “Daar bly altyd braaivleis oor. Braai net elke tweede dag of maak die volgende oggend ’n Spaanse omelet met die vleis wat oorgebly het saam met uie, soetrissie, eiers, olywe, tamaties en kaas.

“Neem jou gaskoeldrankmasjien saam op vakansie om sodawater te spaar en ’n paar plastiekbottels om koue water in die yskas te hou. Gebottelde water is duur en veroorsaak rommel.”

Neem jou eie fles met koffie saam strand toe en pak jou eie padkos in, sê Nikki. “Sommige vulstasies het die opsie waar jy R5 vir kookwater kan betaal. Jy kan ook probeer om mooi te glimlag – dalk kry jy dit gratis en dit is goedkoper as R80 vir vier koppies koffie.”

Nikki stel voor jy kry iemand wat in jou omgewing woon om na jou honde te kyk. “Die tarief vir twee honde by die hondeherberg is amper net so duur soos ’n vliegtuigkaartjie Parys toe.”

As jy kinders op skool het, maak seker jy het vir die volgende begroot (afhangende van hoe oud jou kind is):

Skryfbehoeftes soos kleurpotlode, kryte, penne, potlode, liniaal, uitveër, skêr, potloodsakkie, gom en skerpmaker. Onthou ook die kosblik, koeldrankbottel wat nie lek nie, boekesak, skoolskoene wat pas, sportuitrustings, sakrekenaar, huiswerkboek, sneesdoekies en sambreel.