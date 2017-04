Besoek Oos-Europa en verken die hoogtepunte van die Boheme

PROMOSIE

Sluit by Costsaver aan vir ’n reis van 15 dae in Europa. Verken die hoogtepunte van Boheme en besoek Duitsland, die Tsjeggiese Republiek, Slowakye, Hongarye, Oostenryk en Pole in een pakket-aanbieding.

30 September – 14 Oktober 2017:



R33 200 per persoon wat ’n dubbelkamer deel

Dag 1 – 3: DUITSLAND

Begin jou reis in Frankfurt en besoek die spoggerige nuwe en die karaktervolle ou dele van die stad. Bestel bratwurst en bier in ’n buitelugrestaurant.

Uit Frankfurt kry ons koers na Berlyn. ’n Plaaslike kenner sal die Reichstag-gebou, Tiergarten, Brandenburg-poort en Duitse staatsoperahuis uitwys. Sien oorblyfsels van die Berlynse Muur of besoek Checkpoint Charlie, ’n brandpunt tydens die Koue Oorlog.

Dag 4 – 8: POLE

Reis oos na Pole en hou stil om Poznan te besoek. Dit is eertydse hoofstad wat as die “wieg van Pole” bekendstaan. Vertoef twee nagte in Warskou. ’n Plaaslike kenner sal meer inligting verskaf oor die berugte Warskou-ghetto, koninklike paleis in die ou stad en Sint Johannes-katedraal.

Reis na Krakow en hou onderweg stil om die 14de-eeuse Paulite-klooster te besigtig by Jasna Gora, tuiste van die bekende “swart Madonna”. Kyk of jy die Suid-Afrikaanse vlag in die klooster kan raaksien. Besoek die oorblyfsels van die Auschwitz-konsentrasiekamp, ’n herinnering aan die Tweede Wêreldoorlog.

Reis terug na ’n tyd van ridders en kastele in Krakow, ’n pragtige Middeleeuse stad.

Dag 9 & 10: HONGARYE

Die volgende stilhouplek is Boedapest. Die tweelingstede Boeda en Pest, wat deur die Donau-rivier geskei word, is eers in 1940 tot een stad saamgevoeg. Besoek die vissermansbastion, heldeplein en Gellert-heuwel waar jy panoramiese uitsigte oor Boedapest sal geniet.

Dag 11 & 12: OOSTENRYK

Volg die Danou-rivier tot in Oostenryk vir jou volgende stilhouplek in Wene. Die stad, bekend vir sy klassieke musiek, is die tuiste van die Schonbrunn-paleis en ’n wonderlike operahuis. Toer deur die keiserstad en neem die prag in wat kunssinnige genieë soos Mozart en Beethoven inspireer het.

Dag 13 & 14: DIE TSJEGGIESE REPUBLIEK

Praag is volgende aan die beurt. Kom in die Middeleeuse stad Brno aan, die kulturele middelpunt van Morawië. Praag, hoofstad van die Tsjeggiese Republiek, is een van die asemrowendste stede in Europa. Van die besigtigingshoogtepunte is die 1 000 jaar oue Praag-kasteel, die grootste kompleks ter wêreld wat die Sint Vitus-katedraal, koninklike paleis, Sint George-basilika bevat, asook die ou keisteen-dorpsplein en sy Middeleeuse sterretydklok.

Dan is dit voort na Boheme en terug na Duitsland vir ’n kort ompad deur die Middeleeuse stad Rothenburg.

DIE PRYS SLUIT IN:

• Retoervliegkaartjies in ekonomiese klas vanaf Johannesburg met Etihad Airways

• Huidige lughaweheffings (R1 980 onderhewig aan verandering)

• 14 nagte se verblyf in 3- en 4-ster-hotelle, almal beproef en vertroud

• 14 buffet-ontbyte

• 5 driegang-aandetes

Afslagpryse vir jong reisigers*

Besigtigingshoogtepunte saam met ’n plaaslike kenner

BESPREEK SÓ

Stuur ‘n e-pos aan cleona.becker@ttc.com of skakel 011 280 8400.