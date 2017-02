Aletté Winckler se stylgids: Lyk só goed in die klere in jou kas

Die meeste van ons dra 80 persent van die tyd net 20 persent van die klere in ons kas.

Soms peul die klere uit of die kas bars behoorlik uit sy nate, en dan staan ons steeds met ’n vraagteken op die gesig en sê: “Ek het níks om aan te trek nie!”

Ek is juis nou besig om voor te berei op my eerste kursus vanjaar waar ek vroue oplei om ’n voorkomskonsultant te word. ’n Kandidaat bel vandag om seker te maak: “Is daar genoeg werk in hierdie rigting?” My assistent verseker haar: “Ons is báie besig.”

Einde verlede jaar, terwyl ek tussen Volksrust (Mpumalanga) en Dundee (KwaZulu-Natal) op pad was van een supergroepsessie na die volgende, besef ek net weer: ’n Konsultasie by iemand wat jou help om te bepaal watter modestyle en kleure om te dra, is nie ’n luukse nie – dis noodsaaklik.

Nog statistieke wat ons ’n hol kol op die maag gee: As ons konserwatief geskat 300 items in ons kas het, wat absoluut alles insluit van skoene tot bykomstighede, nagklere, onderklere en gewone klere en elkeen kos sê nou maar net R300 – uiters konserwatief geskat as ons na vandag se klerepryse kyk – beteken dit ons bestee elke vier tot ses jaar R90 000 aan klere wat nooit gedra word nie!

As 80 persent daarvan in jou kas hang (soms selfs nog met etikette daaraan), is dit R72 000 se geld in die water. Dit klink bitter baie op ’n slag, maar ’n mens kom dit nie agter oor so ’n lang tydperk as dit elke dan en wan net bietjie-bietjie is nie.

Al redes hoekom dit in jou kas hang en nie gedra word nie, is:

Dit was die verkeerde styl vir jou liggaamsbou, lengte, gesigsvorm, borsmaat, prominente eienskappe, neklengte, ouderdom en gewig. Dit was die verkeerde kleur vir jou gelaat, wat bepaal word deur jou oogkleur, velkleur en haarkleur. Dit was dalk die regte kleur en styl, maar dit het glad nie by jou styl-persoonlikheid gepas nie. Of jou skoonma het dit vir jou gegee en dit was die verkeerde styl, kleur of dit het nie by jou persoonlikheid gepas nie 😉

Wat styl betref, het baie mense ’n natuurlike aanvoeling vir wat kan werk met hul horisontale liggaamsvorm (driehoek, reghoek, uurglas of omgekeerde driehoek oftewel A, I, X, V) of nie, maar die meeste mense het geen benul of hulle kort bene en ’n lang bolyf, lang bene en ’n kort bolyf óf gebalanseerde segmente het nie.

Bitter min mense weet wat hul neklengte is en of hulle selfs ’n polonek of serp kan/mag dra; selfs minder weet wat hul gesigsvorm is en watter bykomstighede, brille, haarstyle en neklyne daarby pas.

Kleur is nog ’n heel ander storie . . . Ek is seker daarvan jy kan aan ’n hele paar items in jou kas dink wat toe jy dit aantrek, net nie reg gelyk het nie. Die meeste van die tyd is dit moeilik om jou vinger daarop te lê, maar dink jy nou terug, sal jy dalk besef dit was wél die kleur.

Ons meen soms ons weet watter kleure pas omdat ons vir ’n spesifieke toppie of rok baie komplimente kry. Maar waarom? Hoekom lyk sekere kleure reg en ander kleure . . . wel, kom ek stel dit sagkens . . . minder mooi?

Dis die soort goed wat iemand wat opgelei is, jou kan leer: Is jy koel of is jy warm? Moet jy helder kleure dra of liewer gedemptes? En waarom moet ek eerder op goue bykomstighede fokus as silwerkleuriges of kan dit wees dat albei by my pas?

Hierdie kennis sal jou bemagtig om verby elke versoeking tydens die winkel se wilde uitverkoping te loop en net te konsentreer op die style en kleure wat reg(tig) werk. Op die lange duur bespaar dit jou báie geld. En dink net hoe lekker sal dit wees om elke dag te voel én weet wat jy aanhet maak die beste moontlike eerste indruk.

Dit is baie belangrik om te verstaan jy hoef nie baie geld te bestee aan klere nie. Jy kan by enige winkel inloop en vir jou iets koop, want as dit die regte styl en kleur is, sal dit werk, of dit nou by ’n eksklusiewe of goedkoper winkel gekoop is.

As dit jou lyf en gelaat perfek pas, gaan jy voel soos die mens wat jy gemaak is om te wees: vol waarde, vol selfvertroue, vol identiteit en vol lewe!

Ek hoop na hierdie stukkie skryfwerk het ek jou uitgedaag om met ander oë nie nét na jouself nie, maar ook na die klere in die winkels en jou kas te kyk . . . maar is daardie oë koel of warm? 😉

