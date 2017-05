Aletté Winckler se stylgids: Die top 3 kleure dié winter en hoe om dit te dra

Die winter klop al aan die deur hoewel dit plek-plek in die land steeds mooiweer en warm is – veral in die Wes-Kaap. Gewoonlik beteken Aprilmaand, stewelmaand, maar hier is ons al in Mei en daardie stewelweer wil-wil my vermy.

Nietemin, ek glo die winter staan en klop aan die deur. Dis net ‘n kwessie van tyd. En daarom is dit tyd dat ons gesels oor die drie hoofkleure vir die winter.

Elke seisoen gaan met sekere modekleure gepaard; selfs sekere patrone wat ‘n hele seisoen kan oorheers. Dit is een van die faktore wat die modewêreld laat aanhou draai: Die feit dat hulle daarop staatmaak dat mense elke nou en dan hul klere gaan verander om by hierdie altyd ontwikkelende tendense te bly.

Want, ons kan dit maar erken, daar is baie “liewer-dood-as-uit-die-mode-”mense daarbuite! Voor ek geweet het watter kleure beter by my gelaat pas, het ek ook enige kleure gedra wat op daardie stadium “vryelik beskikbaar” en in die mode was, hetsy dit nou warm, koel, helder of gedemp was. Gelukkig vir my het ek sedertdien uitgevind dat twee van daardie kleuropsies liefs in die winkel en op die hanger moet bly!

Net vinnig: Wat is warm teenoor koel kleure? Warm kleure word opgemaak deur skakerings geel, oranje en rooi. Koel kleure bestaan uit blou, groen en ligte pers.

So hier is dit: Winter 2017 se drie grootste kleure: wynrooi (burgundy), olyfgroen, en blospienk/roosgoud.

1. Wynrooi

Alhoewel hierdie ‘n skakering van rooi is en op die oo(r) af na ‘n warm kleur klink, het dit eintlik ‘n koel ondertoon en glo ek dit sal mooi lyk by mense wat koel veltone (pienk, rooi of blouerig) of warm veltone (geel, appelkoserig of goue) het. Onthou, hierdie is net van toepassing as die kleur naby jou gesig gedra word. Indien jy ‘n lig(ter) gelaat het, kan jy in ‘n pragtige wynrooi broek belê 😉

2. Olyfgroen

Aan die anderkant is olyfgroen beslis ‘n warm kleur omdat daar baie geel aanwesig is. Sou ek vir jou ‘n palet van blou en geel verf gee en vra dat jy dit meng tot ‘n groen, sou jy meer geel by die blou moes voeg om ‘n olyf- of kakiekleur te kry.

Maar as jy olyfgroen parka begeer, maar liefs van warm kleure moet wegbly, is dit ‘n goeie idee om ‘n serp, polonek of bloes in ‘n koeler kleur naby jou gesig te dra.

Mense met rooi hare en groen oë, rooi hare en bruin oë, blonde hare en bruin oë, donker hare met groen of bruin oë lyk veral baie mooi in olyfgroen.

3. Blospienk/Roosgoud

Hierdie is beslis my persoonlike gunsteling vir die seisoen. Vandat roosgoud sy verskyning so ‘n jaar gelede gemaak het, het die gewildheid van hierdie modekleur net gestyg. En gelukkig vir ons roosgoudliefhebbers is dié modegier hier om te bly!

Hierdie seisoen kom dit in alle vorme en skakerings voor. Iemand met ‘n koel vel en ligte(r) hare sal veral baie mooi lyk wanneer hierdie kleur naby die gesig gedra word. Indien jy baie van dié kleur hou, maar ‘n donker(der) gelaat het, sal meer blos op jou wange die kleur weer in jou gesig terugsit. Hierdie kleur het die geneigdheid om iemand by wie die kleur nie eintlik pas nie, vaal en bleek te laat lyk.

Nietemin, kyk hoe mooi is dit:

Omdat hierdie drie kleure hierdie seisoen so sterk is, is ek nie verbaas dat kombinasies van die kleure ook al aandag trek nie:

Maak seker dat jy darem iets hiervan in jou winterkas het wanneer daardie winterdeur finaal oopgaan!



