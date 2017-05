Aletté Winckler se stylgids: Die dag toe hierdie blondine ‘n rooikop word

Die Engelse sê dit so mooi; “A change is as good as a holiday”, maar as daar nou een ding is wat ek al geleer het, is dat ons báie van vakansie hou, maar nie so baie van verandering nie . . .

Hierdie ding broei nou al 4 jaar! As student het ek gereeld staatgemaak op ‘n gratis haarkleur by die “appy” wat moes oefen en my hare het al baie strepe, kleure en style gehad . . maar rooi was vir seker nog nie een van hulle nie.

Vir amper 10 jaar lank is ek besig om mense te leer van die belangrikheid van kleur en hoe ongelooflik verkwikkend dit is wanneer iemand wél die regte kleur vir hulle gelaat, oë en haarkleur dra, maar nooit in der ewigheid het ek gedink ek sou iets aan my baie stabiele “cool, muted & light” palet verander nie!

Tot verlede Vrydag. Ek het geweet dit was tyd om ‘n draai by die haarkapper te maak, maar gaan ek weer deur dieselfde motions gaan, of gaan ek bietjie uit die boot klim!?

Manlief Heinz het onlangs ‘n foto van ons op Facebook geplaas waar ons seker 11 jaar jonger was en ek het spierwit blonde hare. Almal was gaande oor die foto en ek weet dit is ook my man se eerste keuse vir die vrou wat langs hom moet slaap. Tog het ek geweet ek gaan vir seker nie dié winter in met spierwit blonde hare nie! Maar iéts gaan hierdie man van my bietjie twee maal moet laat kyk 😉

Haha! Wow! Flashback to 2006 with my blonde hottie @alettewinckler A post shared by Heinz Winckler (@heinz.winckler) on Apr 19, 2017 at 4:05am PDT

Ek het ‘n bietjie bespiegel en ‘n bietjie gebroei. My enigste hoop was die feit dat ek as baba ‘n definitiewe rooi-tint in my hare gehad het voordat dit goudblond geword het.

Maar steeds het ek gewonder of hierdie plan van my gaan uitwerk en toe die uur aanbreek, het ek besluit: “Whatever! Dit is nét hare!” My identiteit lê nie in my hare nie, en as dit nie vir my werk nie, dan kleur ons dit terug! Almal het gewonder of ek sulke brawe besluite neem nét omdat my man vir drie weke uit die land is en niks kan doen om my te keer nie, maar nee, dit het maar net “per toeval” só uitgewerk 😉

My inspirasie

Die haarkapper was gereed om die “usual” te gaan meng toe ek my Pinterest-bord uitruk. Haar oë het gerek, maar haar tone het gekrul; sy geniet ‘n uitdaging en hierdie was vir seker een. Net daar en dan het ek op my Facebook-bladsy ‘n foto geplaas met 5 verskillende haarkleure en stylopsies waarvoor die mense kon stem. Uit honderde stemme het slegs 6/7 gedink ek sou hierdie spesifieke een kies en daarom was die verbasing en verrassing nog groter.

Die resultate spreek vanself. Ek het ‘n oomblik of twee geneem om daaraan gewoond te raak, maar daarna was hierdie vlam aan die brand. Met my man aan die ander kant van die wêreld moes ek wag voordat hy wakker word voordat ek almal uit die suspense kon red.

Toe ek wel my man wakker bel met ‘n video-oproep het hy vir ‘n oomblik gedink hy droom nog, maar toe hy besef wat aangaan was hy behoorlik bleek én wakker. Dit was ‘n skok. Eers teen dag twee het hy opgewarm 😉 (see what I did there?) en nou kan die man behoorlik nie wag om oor ‘n week terug te kom van die VSA af nie. My kinders het gedink ek maak ‘n grappie 😉

My klerekas – die nuwe uitdaging

Die reaksie op sosiale media was besonders en ek was verbaas dat ‘n (drastiese) haarkleur soveel mense kon bereik. Ek het wel agtergekom dat ek nou ‘n ander uitdaging in die gesig staar; my klerekas. Vir jare het ek geweet watter kleure by my blonde hare en die kombinasie daarvan met my oë en vel werk, en my kas is behoorlik vol van daardie “cool, muted & light” kleure.

Maar skielik het daar ‘n “warm & clear” verskyn wat beteken dat ek beslis nie meer als kan dra wat ek kon nie. (En natuurlik aan die ander kant kan ek weer baie ander kleure dra wat voorheen nie sou werk nie.)

Selfs vir my wat hierdie tipe ding al so baie keer op ander mense gesien en selfs gedoen het, kom dit steeds as ‘n verrassing op ‘n daaglikse basis om te sien watter nuwe grimeerkleure ek kan uitprobeer en watter van die ou kleure ek liefs moet los. (Daar is baie!) Gelukkig is daar ook baie vlootblou in my kas wat ‘n universele kleur is wat ALMAL kan dra (sommer so bietjie gratis advies)

Vandag vra een van my seuntjies: “Gaan Mamma se hare vir altyd so rooi wees?” My antwoord: “Miskien net tot die vlammetjie uitgebrand is en ons weer rêrig ‘n vakansie nodig het . . ”

NS: Verskillende haarkleure speel ‘n drastiese rol in watter kleur klere jy naby jou gesig kan dra asook watter kleur grimering jy vir jou oë, wange en lippe kan gebruik! Hier is ‘n bietjie inspirasie as jy dieselfde roete wil gaan.

LEES OOK:

Die top-3 winterskleure en hoe om dit te dra

Wat trek ek aan as die uitnodiging sê . . .

Lyk só goed in die klere in jou kas

Trek só aan om 5 kilogram ligter te lyk

Volg Aletté op Facebook en op Instagram.