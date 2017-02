Kry al vanaand se Kom Ons Braai-resepte hier

Hendri en Hester hou ’n tropiese braai met kleurvolle mengeldrankies. Franklin en Nathalie maak beesstertpot terwyl Gastao en Lynette gaan kamp.

Hendri en Esther

Espetadas

Bestanddele:

400 g ribfilet-vleis, in blokke gesny

3 stukke soetrissie

3 stukke uie, gesny vir elke espetada om tussen die stukke vleis te sit (sny dit min of meer dieselfde grootte as die blokkies vleis)

olyfolie om die vleis te bedek

’n mengsel van peperkorrels, growwe sout, fyn gekapte knoffel en gekneusde vars lourierblare

Metode

Vars lourierblare kan op die kole gestrooi word om die geur te verbeter. Sit die bestanddele in die volgorde soos hierbo en braai die espetadas op die braai.Opsioneel: As jy die espetadas op ’n espetada-staander wil sit, gebruik ’n groter stuk ui aan die onderkant om te verhoed dat die vleis afval.

Botterskorsie

Bestanddele:

250 g spek

250 g sampioene

soetrissies

fetakaas

knoffel

sout en vars gemaalde peper

botterskorsie

Metode:

Meng die spek, sampioene, soetrissies, feta en knoffel op die stoof om ’n mengsel te maak. Geur met die sout en peper.

Sny die bokante van die botterskorsie af en verwyder die sade van die onderste gedeelte sodat jy klein “bakkies” het. (Die bokante kan gehou word vir ’n ander gereg.)

Vul die botterskorsie-bakkies met die spekmengsel.

Vou die bakkies in tinfoelie toe.

Opsioneel: Jy kan die botterskorsie voor die tyd in die oond gaarmaak.

Plaas die botterskorsie-bakkies op die kole tot die botterskorsie gaar is.

Slaai

Bestanddele:

komkommer

400 g aarbeie

Deense fetakaas

balsamiese reduksie

Opsioneel: pampoenpitte

Metode:

Sny die komkommer, aarbeie en fetakaas in stukkies en meng in ’n bak.

Giet ’n bietjie balsamiese reduksie bo-oor en strooi die pampoenpitte oor.

Nagereg

Bestanddele:

2 pakke skilferkorsdeeg

Nutella

pekanneute

aarbeie

room

Metode

Plaas tinfoelie op die braairooster en sit die eerste laag skilferkorsdeeg neer.

Smeer ’n laag Nutella op die deeg.

Strooi pekanneute op die Nutella.

Sit die tweede laag skilferkorsdeeg bo-op neer.

Sit nog ’n stuk tinfoelie bo-oor die tweede laag deeg.

Braai op die kole.

Sit voor saam met aarbeie en room

Franklin en Nathalie

Beesstertpot

Bestanddele:

Royco-ribmarinade

± 1,5 kg beesstert

1 middelslag ui

groen soetrissie

geel soetrissie

olie

sout en vars gemaalde peper

worcestersous

4 mielies (opgesny)

500 g wortels

1 kg klein aartappels

broccoli en blomkool

250 g sampioene

1 pakkie bruin-uie-en-sampioen-soppoeier

250 ml room

Metode:

Giet die marinade oor die beesstert en plaas ’n halfuur in die yskas. Braai die gekapte ui en soetrissies in olie tot effens sag. Verbruin die beesstert en voeg die sout en peper by. Voeg water en worcestersous by en laat twee uur prut. Voeg mielies, ’n laag wortels, ’n laag aartappels en laaste die broccoli, blomkool en sampioene by. Voor die lae bygevoeg word, laat prut die pot nog 1 uur op kole. Maak die soppoeier met die room aan en voeg dit by. Laat prut die pot 15 min. sonder om die deksel op te lig. Sit voor saam met rys.

Hoenderstukke met ’n lekker smaak

Bestanddele:

6 hoenderboudjies

6 hoenderdye

hoenderspeserye

sout

bruinasyn

All Gold-tamatiesous

mayonnaise

suiker

Worcestersous

Metode:

Geur die hoender met die hoenderspeserye en sout. Meng die res van die bestanddele vir die sous. Plaas die hoender op die kole en braai tot amper gaar. Smeer die sous geleidelik aan die hoender tot dit goudbruin gebraai is.

Beetslaai met ’n kinkel

Bestanddele:

babaspinasie (afgespoel)

ingelegde beet

feta (of lekker sagte kaas)

neute

Metode:

Gebruik ’n plat slaaibak. Spoel die spinasieblare deeglik af. Pak die blare eerste in die slaaibak. Pak ’n laag beetskywe, ’n lagie feta en rond af met neute van jou keuse.

Sit voor saam met balsamiese slaaisous.

Karamel piesangverrassing

Kors

62 ml meelblom (¼ koppie)

2 teelepels bakpoeier

25 ml botter

1 eier

125 ml melk

Vulsel

3 piesangs

1 blik karamel

kasjoeneute

Metode:

Kors

Sif die droë bestanddele saam. Vryf die botter met jou vingerpunte daarin. Klits die eier effens, voeg die melk by en meng dit saam met die droë bestanddele. Laat staan die beslag 1 uur voor jy dit gebruik.

Sny die deeg in ses reghoekige/vierkantige dele.

Vulsel

Halveer die drie piesangs, smeer die karamel oor elke deeglagie. Pak die gehalveerde piesangs op die deeg en sprinkel die neute oor. Vou dit toe en laat die bokant oop.

Bespuit die braairooster met kossproei. Dit moet oor matige kole gebraai word tot albei kante mooi bruin is.

Sit voor saam met roomys en aarbeie