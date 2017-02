Kry al vanaand se Kom Ons Braai-resepte hier

Melissa en Kim speel “Borrels” by hul braai terwyl Deon en Santie hul groentepotjie berei. Barry en Michelle leer hul gaste om te salsa langs die vuur.

Melissa en Kim

Varktjoppies in ’n soetrissiesous

Bestanddele

sout

varktjops

Worcestersous, 125 ml

soetrissiesous, 125 ml

goue stroop

Metode

1. Sprinkel die sout oor die varktjops en marineer oornag in die Worcestersous en soetrissiesous. Tydens die braai, net voor dit heeltemal gaar is, kan die tjops met die oorblywende marinade gesmeer word, gemeng met ’n bietjie goue stroop.

Hoendersosaties

Bestanddele

hoenderborsies, in blokkies gesny

natuurlike jogurt

tandoori-sous

sout

uie, gesny

groen soetrissies, gesny

Metode

1. Sny die hoenderborsies (hoenderfilet) in blokkies en marineer oornag in die natuurlike jogurt en tandoori-sous. Geur met die sout na smaak. Ryg die hoenderblokkies aan ’n sosatiestokkie en wissel af met die uie- en groen soetrissiestukkies.

Koolslaai met ’n kinkel

Bestanddele

kool, 1 groot

wortel, 1

brandrissie, 1

Granny Smith-appel, 1

mayonnaise

soet sojasous

sap van 1 lemmetjie

sout

Metode

1. Sny die kool in baie dun repies, rasper die wortel en sny die brandrissie. Meng alles in ’n bak.

2. Rasper die appel en maak seker jy druk al die sap uit. Voeg die appel by die res van die bestanddele. Meng die mayonnaise met ’n eetlepel soet sojasous en die sap van een lemmetjie. Meng goed deur en voeg die sout by na smaak.

Gebraaide mielie-salsa

Bestanddele

mielies, 2

rooi, groen en geel soetrissies

pynappel, 1

sprietuie

vars koljander

vissous, 1 eetlepel

feta

Metode

1. Plaas die twee mielies in ’n bak, bedek met kookwater en maak toe met kleefplastiek. Laat staan ongeveer 10 min.

2. Braai die mielies en soetrissies. Die soetrissies moet reg rondom swart wees.

3. Plaas alles in ’n bak en bedek met kleefplastiek ongeveer 10 min.

4. Spoel die soetrissies af, sny die mieliepitte van die stronk af en kerf die gebraaide soetrissies in blokkies.

5. Sny die pynappel in blokkies en voeg by.

6. Voeg die sprietuie en vars koljander by.

7. Voeg die vissous by en krummel die feta bo-oor.

Braaibroodjie

Bestanddele

witbrood, 1

botter

uie, in ringe

tamatie, in ringe

gouda-kaas

sout

vars gemaalde peper

Metode

1. Smeer die witbrood met die botter, plaas die uie, tamatie en kaas oor en geur met die sout en peper.

Gekaramelliseerde pynappel

Bestanddele

pynappel

bruinsuiker

goue stroop

Metode

1. Sny die pynappel eers in ringe en dan in kwarte. Ryg aan ’n stokkie en strooi bruinsuiker oor. Bedruip met ’n bietjie goue stroop tydens die braai tot dit mooi karamelliseer.

Wodkatini

Bestanddele

wodka, 1 sopie

1 sopie stroop (water en suiker wat in ’n pot geprut het)

pynappelsap, 125 ml

basilieblare, 3

Metode

1. Skud alles goed saam met ys in ’n gepaste skommelhouer. Giet in ’n glas en vul tot bo met limonade.

Deon en Santie

Varkribbetjie

Bestanddele

ribbetjie

peperkorrels

lourierblare

sout

ribmarinade of tamatiesous, blatjang, suiker en Worcestersous

Metode

1. Kook die ribbetjie voor die tyd ongeveer 30 min. in water met peperkorrels, lourierblare en sout.

2. Haal uit die pot en marineer met jou gunstelingsous terwyl dit nog warm is. Idees vir sous is kommersiële ribmarinade of jy kan tamatiesous meng met blatjang, suiker en Worcestersous vir ’n tuisgemaakte weergawe. Braai tot lekker bruin.

Tjops

Bestanddele

tjops

bruin asyn

sout en vars gemaalde peper

Metode

1. Besprinkel die tjops met bruin asyn en geur met die sout en vars gemaalde peper.

2. Braai oor warm kole vir ongeveer 10 tot 15 min., afhangend van die tjops se dikte.

Boerewors en gerookte kaaswors

(Verskaf deur Boulevard Meats in Vasco, Goodwood)

Groentepotjie

Bestanddele

1 botterskorsie, in blokkies gesny

1 pakkie sampioene, in kwarte of skywe gesny

8 murgpampoentjies (jy kan meer byvoeg as jy wil)

250 ml room

1 pakkie bruin uiesop

Metode

1. Plaas al die groente in ’n swart pot. Meng liggies.

2. Meng die room en bruin uiesop en giet oor die groente.

3. Maak die pot toe en plaas op die warm kole. Plaas ’n bietjie kole bo-op die deksel.

4. Laat prut 30 min.

5. Haal die deksel af en laat nog sowat 30 min. kook, nie te vinnig nie.

6. Haal die pot van die vuur af wanneer die groente gaar en die sous lekker dik is.

Slaai

Bestanddele

1 pak roketblare

aarbeie (opsioneel), in helfte of kwarte gesny

1½ koppie feta, gekrummel

1 grondboontjiebroslekker, fyn gemaak

balsamiese reduksie

vars gemaalde swartpeper

Metode

1. Pak die roket op ’n plat slaaibak.

2. Voeg die aarbeie en feta by.

3. Sprinkel die gekrummelde grondboontjiebroslekker bo-oor.

4. Sit voor saam met die balsamiese reduksie.

5. Geur met die vars gemaalde swartpeper (opsioneel).

Appelpasteitjies

Bestanddele

2 e botter

2-3 Granny Smith-appels (altesaam 4 koppies), geskil en in kwarte gesny

½ t kaneel

⅓ koppie bruinsuiker

1 mielieblom

2 rolle skilferdeeg

eierwas (1 eier geklits met ’n bietjie room)

Metode

Smelt die botter oor matige hitte. Voeg die gesnyde appels, kaneel, suiker en mielieblom by. Kook sowat 3-5 min. tot die appels begin sag raak en die mielieblom die sous verdik. Sodra die appels amper saf is, verwyder dit van die hitte en laat tot kamertemperatuur afkoel.

Rol een van die skilferdeegrolle uit tot sowat 2 cm groter in deursnee. As jy een van die skilferdeegrolle effens groter uitrol, sal dit die vulsel goed bedek wanneer jy dit bo-op sit om toe te maak.

Vou die tweede deegrol uit die omhulsel (sonder om dit uit te rol met ’n koekroller). Skep ’n eetlepel vulsel op ’n slag in klein hopies op die deeg, maar los genoeg ruimte om die individuele hopies te seël en uit te sny. Jy behoort ongeveer 10 hopies te maak.

1. Verf die eierwas met ’n kwas rondom die vulsel-hopies en om die rante.

2. Plaas die groter, uitgerolde vel deeg bo-oor en druk saggies tussen die hopies vulsel in.

3. Gebruik ’n ronde koekiedrukker om die individuele pasteitjies te vorm.

4. Druk af op die rante om die pasteitjie te seël, en druk rondom die rante met ’n vurkpunt.

5. Lig die appelpasteitjies een vir een en plaas op die rooster, maak seker die rooster is vooraf met botter gesmeer of met kossproei bespuit. Verf die pasteitjies met die eierwas.

6. Plaas die rooster op die kole (hitte moet taamlik laag wees). Draai die rooster gereeld om om te keer dat die pasteitjies brand. Braai tot goudbruin en bros.