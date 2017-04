Kry al vanaand se Kom Ons Braai-resepte hier

Vernon en Anelle gebruik ‘n spesiale marinaderesep. Johan en Danielle toets hul gaste se kennis met ‘n kompetisie. Pete en Cheryl se gaste neem deel aan musiekvermaak.

Anelle en Vernon

Nev se magiese marinade

Bestanddele

1 koppie olyfolie

2 eetlepels Worcestersous

4 eetlepels dik sojasous

2 teelepels knoffel

1 teelepel brandrissievlokkies

1 takkie roosmaryn

1 eetlepel heuning

Vir die braai

2 kg kruisskyf, heel

Metode

Meng al die bestanddele vir die marinade.

Was die vleis en droog dit met kombuispapier af.

Bedek die vleis met die marinade en laat oornag in die yskas marineer. Draai dit ’n paar keer om.

Baba-aartappels in knoffelbotter

Bestanddele

500 g baba-aartappels

150 g botter

2 eetlepels fyngedrukte knoffel

vars koljanderblare, na smaak

Metode

Was die aartappels en kook in water tot sag. Dreineer.

Smelt die botter in ’n kastrol wat groot genoeg is vir al die aartappels. Voeg die knoffel by en roer deur. Maak seker die knoffel brand nie aan nie, want dit laat ’n bitter smaak na.

Giet die gaar, ongeskilde aartappels by die knoffelbotter en meng deur.

Sit voor saam met fyngekapte koljanderblare.

Appeltert

Bestanddele

Kors

70 g suiker

140 g koekmeel

120 g plaasbotter

Vulsel

4 Granny Smith-appels, geskil en in happiegrootte blokkies gesny.

3 pere, geskil en in happiegrootte blokkies gesny.

3 eetlepels bourbon (Amerikaanse whisky)

2 teelepels fyn kaneel

1 teelepel vanieljegeursel

4 eetlepels donker bruinsuiker

Metode

Kors

Meng die korsbestanddele tot dit fyn krummels maak. Hou dit koel tot jy dit gebruik.

Vulsel

Smeer ’n platboompot of oondbak met botter.

Meng al die bestanddele. Plaas in ’n platboompot en laat eenkant staan.

Roer die vrugtemengsel een keer voor jy die kors bo-oor strooi.

Bak 15 min. oor lae hitte op die vuur. Sit ’n paar kole op die deksel van die platboompot. Wees versigtig wanneer jy die deksel oplig sodat as nie bo-op jou nagereg val nie.

Indien jy dit in die oond gaarmaak, bak 15 min. teen 180 °C of tot goudbruin bo-op.

Cheryl en Pete

Doopsous met knoffel, brandrissie en suurlemoen vir verouderde kruisskyf

Bestanddele

2 brandrissies

2 knoffelhuisies

3 suurlemoene

2 teelepels olyfolie

sout en vars gemaalde peper, na smaak

’n knippie witsuiker

Metode

Sny die brandrissies en knoffelhuisies fyn.

Plaas die fyngekapte brandrissies en knoffel in ’n fles of bottel en voeg die sap van drie suurlemoene by.

Voeg die olyfolie, sout en peper en ’n knippie witsuiker by.

Maak die fles of bottel toe, skud dit goed om die sous te meng en hou in die yskas tot jy dit saam met jou braaivleis wil gebruik.

Gekneusde baba-aartappels met salsa verde en dennepitte

Bestanddele

1 pak baba-aartappels

1 bossie Italiaanse platblaar-pietersielie

2 knoffelhuisies

2 teelepels olyfolie

sout en vars gemaalde peper na smaak

gerasperde parmesaankaas

2 teelepels botter

hand vol dennepitte

Metode

Kook die baba-aartappels in water tot sag.

Om die salsa verde te maak, sny die pietersielie en knoffelhuisies fyn, plaas in ’n bak en voeg die olyfolie, sout, peper en parmesaankaas by. Meng alles goed.

Haal die baba-aartappels uit die kookwater en geur met ’n knippie sout en die botter. Kneus die baba-aartappels tot die vel breek.

Voeg die salsa verde by die baba-aartappels, meng goed deur en voeg ’n hand vol dennepitte by.

Slaai met botterskorsie, soetpatat, roket en fetakaas

Bestanddele

1 botterskorsie

1 soetpatat

2 rooi-uie

2 knoffelhuisies

2 brandrissies

sout en vars gemaalde peper na smaak

’n bietjie olyfolie

1 pakkie roket

2 wiele fetakaas

2 teelepels olyfolie

2 teelepels balsemieke asyn

Metode

Sny die botterskorsie en soetpatat in happiegrootte blokkies.

Sny die rooi-uie fyn.

Plaas die botterskorsie, soetpatat en uie in ’n oondvaste bak. Indien jy verkies, voeg die ongeskilde knoffelhuisies en fyngekapte brandrissies by.

Geur met die sout en peper na smaak en voeg ’n bietjie olyfolie by.

Bak in die oond teen 180 ºC of oor die kole vir 60 tot 90 min. of tot die groente sag en bruin is. Bedek die bak met tinfoelie vir die eerste 30 min. om die kookproses aan te hits.

Laat die groente afkoel.

Voeg die gebakte groente, roket en fetakaas saam in ’n slaaibak. Besprinkel die slaai met olyfolie en balsemieke asyn voor jy dit voorsit.

Kaneel-souskluitjies in karamelsous

Bestanddele

8 eetlepels botter

winkeldeeg

2 eetlepels fyn kaneel

1-2 koppies bruinsuiker

500 ml vars room

Metode

Smeer die binnekant van ’n ysterpot met twee eetlepels botter.

Verdeel die winkeldeeg en rol klein deegballetjies uit. Pak die deegballetjies teen mekaar in die pot. Moenie te veel lae in die pot pak nie.

Plaas ses groot eetlepels botter bo-op die deegballetjies, sprinkel die fyn kaneel oor en voeg die bruinsuiker en room by.

Plaas ’n deksel op die pot en bak 1 uur in die oond teen 180 ºC of oor die kole.

Sit voor saam met room.

Danielle en Johan

Biltongpotbrood

Bestanddele

Deeg

240 g koekmeel (500 ml)

20 ml bakpoeier

2 ml sout

5 ml mosterdpoeier

100 g botter

100 ml melk

1 eier, geklits

Vulsel

120 g gemaalde biltong (250 ml)

30 ml fyngekapte pietersielie

vars gemaalde peper, na smaak

mayonnaise, vir klammigheid

15 ml suurlemoensap

gemengde eier en water

Metode

Deeg: Sif die droë bestanddele saam. Sny die botter met ’n mes by die meelmengsel in en vryf met jou vingers tot die mengsel soos droë broodkrummels lyk.

Klits die melk en eier saam. Maak ’n klein put in die middel van die meelmengsel en voeg die vloeistof geleidelik by. Meng tot dit ’n sagte deeg word.

Besprinkel ’n broodplank met meel, plaas die deeg op die plank en knie goed. Rol uit tot die deeg ’n 10 mm-dik vierkant is.

Vulsel: Meng al die bestanddele en versprei oor die deeg, maar hou 25 mm langs die kante oop. Rol die deeg soos ’n Switserse rol op en seël die rande met gemengde eier en water. Draai die deegrol in bakpapier toe en laat omtrent 30 min. in die yskas verkoel.

Smeer ’n ysterpot met botter. Sny die deeg versigtig in 25 mm-snye en rangskik die snye in ’n sirkel in die ysterpot. Hou die rande van die pot oop sodat die deeg kan rys. Smeer die binnekant van die pot se deksel met botter of olie en bedek die pot. Plaas die pot op ’n klein vuur en plaas ’n paar kole op die deksel. Bak 20 tot 30 min. of tot die brood goudbruin en gaar is.

Haal die potbrood uit en laat dit afkoel. Sit voor saam met vars groente en slaaiblare.

Bloukaas-peer-en-pekanneut-slaai

Bestanddele

1 pakkie slaaiblare van jou keuse

1 blikkie pere

1 blok bloukaas, in klein stukkies gesny

olyfolie

Metode

Meng al die bestanddele in ’n slaaibak en sit voor.

Rooiwyn-marinade

Bestanddele

1 koppie droë rooiwyn

⅓ koppie sojasous

2 eetlepels suurlemoensap

2 eetlepels Worcestersous

2 eetlepels Dijonmosterd

2 eetlepels heuning

1 teelepel fyngemaakte knoffel

½ teelepel fyn komyn

½ teelepel fyn koljander

½ teelepel uiepoeier

½ teelepel swartpeper

½ koppie kanola-olie

Metode

Klits al die bestanddele saam tot die mengsel egalig is.

Bedek wildsvleis met die marinade en laat ongeveer agt uur in die yskas verkoel.

Volmaakte pannekoeke

Bestanddele

100 g meel

’n knippie sout

2 eiers

300 ml laevetmelk

1 eetlepel sonneblomolie

Metode

Plaas die meel en ’n knippie sout in ’n mengbak en maak ’n put in die middel van die meel. Breek die eiers in die middel van die put en voeg die melk en olie by. Begin in die middel klits en meng stuk vir stuk meer meel by die melk, eiers en olie. Sodra die meel goed deurgemeng is, klits tot die mengsel egalig is. Voeg meer melk by indien die mengsel te dik is.

Verhit die pan en smeer die oppervlak met ’n geoliede kombuispapier. Skep die mengsel in die pan en bedek die oppervlak met die mengsel tot dit ’n dun lagie is. Braai 30 sek. aan albei kante van die pannekoek. Sodra dit gereed is, haal uit die pan en plaas op ’n bord.

Hou so aan tot die mengsel klaar is.