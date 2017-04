Kry al vanaand se Kom Ons Braai-resepte hier

Eddie en Karin vier hul liefde vir pannekoek, terwyl Barry en Mariëtte hul gaste met blink balle laat speel. Kobus en Tessa probeer om kaneelrolletjies op die kole te maak.

Eddie en Karin

Sodabrood

500 g koekmeel

2 t koeksoda

1 t sout

1 t suiker

3 t gemengde Italiaanse speserye (Mixed Itallian herbs)

500 ml karringmelk

Verhit oond tot 180ºgrade. Meng alles saam en voeg ekstra karringmelk by as mengsel te droog is. Bak in broodpan of muffinpan vir 25 minute. Geniet met kaas en konfyt.

Kassler varktjop

6 kassler tjops

6 tamaties

heuning

balsamiese asyn

groen uie spesery

olyfolie

Halveer tamaties. Strooi spesery, balsamiese asyn en olyfolie oor. Bak in oond teen 180ºgrade vir ’n uur. Smeer kassler tjops met heuning. Braai oor vuur vir 10 minute. Plaas tamaties op tjops en bedien.

Drie-in-een vleisrol

Sny beesstuk in 2 by 2 cm stroke. Slaan hoender borsies plaat. Sout hoender en bees na smaak. Rol hoender borsies om beesstuk en rol dan die hoender is spek repies. Draai toe in plastiek en hou oornag in yskas vir vleis om te bind. Braai 6 minute per kant. Sny en bedien met sous van jou keuse.

Rooibos-pannekoek

2 koppies koekmeel

2 t rooibostee-poeier of trek ses teesakkies in koppie

1 t sout

1 t koeksoda

½ e witasyn

2 eiers

3 e olie

1 e suiker

500 ml melk

Meng alles deeglik. Bak soos gewone pannekoeke en bedien met witsuiker om die rooibosgeur te versterk.

Kobus en Tessa

Griekse lamtjops

3 cm dikte loin lamtjops, liggies gesout en -peper.

Meng 50/50 vars suurlemoensap en olyfolie. Kneus vars knoffel in die mengsel en voeg vars roosmaryn by na smaak. Giet dit uit oor die vleis en laat dit gesels vir ongeveer 24 uur in die yskas. Braai die tjops op die vet en been kant eers, gooi hulle dan plat en braai na smaak.

Tzatziki-sous

2 k Double Greek jogurt

Vars gekneusde knoffel na smaak

Halwe komkommer fyn op gekerf

Sout en peper na smaak

4 t suurlemoensap

Meng alles goed saam en laat koel af in die yskas.

Sosatie-verrassing

Sosatiewors gekoop by ons plaaslike slagter.

Draai stukke af so groot soos jy verkies. (Maak seker die punte is toe, anders verloor jy te veel sap) Ryg op ’n sosatiestokkie met gedroogde appelkose. (Droë perskes werk ook lekker.)

Gevulde aartapels

Kook lekker handpalm grote aartapels tot so gaar dat jy hulle maklik kan uit hol, sonder dat hulle sal breek. Hol die aartapels uit aan die bo kant. Braai bietjie spek, sampioene en uie saam. Voeg die aartapel wat jy uit gehaal het by en roer alles saam. Voeg blatjang by en bietjie room om die mengsel loperig te maak. Vul die uitgeholde aartapels met die mengsel en strooi bietjie kaas oor. Strooi bietjie rooipeper of paprika oor vir kleur. Bak in die oond tot die kaas gesmelt is of sit dit in ’n tinfoelie bakkie op die kole en bedek met ’n braaipan. Haal af as die kaas gesmelt is.

Vars pynappelslaai

Sny ’n vars pynappel op in blokkies. Voeg pitlose rooi druiwe by. (Sny die druiwe in die helfte, ander jag jy dit te veel rond in jou bord.) Vars komkommer, opgesny soos jy daarvan hou. Fetakaas na smaak. Meng alles saam en laat af koel. (Moenie te lank voor die tyd meng nie, anders trek dit te veel water.)

Kampvuurbolle

4 k broodmeel, gesif

1 t sout

1 pakkie kitsgis

Meng alles saam. Smelt 2 eetlepels margarine of botter saam met 125 ml melk en laat afkoel. Meng dan die 2 mengsels saam en voeg 300 ml lou water by om ’n slap deeg te vorm. Draai die bak toe in ’n swartsak en laat die deeg rys vir ’n halfuur op ’n warm plek. Smeer ’n platboompot uit met margarine. Rol die deeg in klein balletjies en plaas in die pot. Gooi genoeg bruinsuiker en kaneel oor die bolle en bedek alles met room. (Die room kan verdun word met melk as jy wil.) Sit die pot op ’n driepoot met matige kole onder. Plaas ook ’n paar kole bo-op die pot se deksel. Bak vir ongeveer 40 minute. Haal die deksel af en steek ’n mes in die poeding in. As die mes skoon uit kom, is dit gaar, anders bak dit nog ’n rukkie. Bedien warm.

Vla

Sit ’n platboompot op die vuur en gooi 950 ml volroom melk in.

Roer gereeld.

Meng 6 eetlepels vla poeier, 4 eetlepels suiker en 50 ml melk saam. Sodra die melk in die pot begin kook, voeg die 50 ml mengsel by. Roer aanhoudend tot die mengsel begin dik word. Bedien warm of koud.

Barry en Mariëtte

Kerrie varkrib

Braai uie in pan tot glanserig. Voeg kerrie, borrie, suiker en asyn by. Laat kook saam met uie tot verdik en laat afkoel. Sout en peper varkrib, sit in bak en gooi afgekoelde sous oor. Laat staan oornag in yskas en braai oor matige kole.

Groenslaai

Blaarslaai

Gemengde neute

Fetakaas

Gaar ertjies

Kook bruinsuiker en balsamiese asyn saam. Laat afkoel. Giet oor die slaai voor bediening.

Kwepers

Skil kwepers, sny in skyfies en laat lê in sout water.

Kook stroop van 1 koppie suiker, 2 koppies water bietjie sout en paar naeltjies. Dreineer kwepers en gooi in kokende stroop. Laat dit opkook en haal van stoof af. Koel af in die yskas.

Broodjies

Sny worsbroodjies deur. Sit aspersies, gerasperde kaas en room binne-in die broodjies. Draai dit in tinfoelie toe en sit op bakplaat. Draai gereeld om op vuur totdat kaas gesmelt is.

Plaatkoekies

2½ k meelblom

5 t bakpoeier

3 t suiker

¾ t sout

1 eier

2 k melk

¼ k botter

Sif droë bestanddele saam. Klits eier en melk en voeg by. Smelt botter en voeg by. Skep beslag met teelepel in pan wat liggies met olie gesmeer is en bak goudbruin aan elke kant.

Bediening:

Smeer karamel-en-kondensmelk-mengsel bo-op, sit room en piesang of aarbeie op.