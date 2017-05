Kry al vanaand se Kom Ons Braai-resepte hier

Wessel en Christa haal uit en wys met ‘n springbokboud terwyl Jan en Danielle die woord “lekker” heeltemal uit hul braai probeer haal.

Christa en Wessels

Soetpatats

Bestanddele

6 patats, geskil en opgesny

240 ml (1 k) suiker

10 ml (2 t) koeksoda

1 L (4 k) water

30 ml (2 e) botter

’n knippie sout

Metode

Laat lê die geskilde en opgesnyde patats sowat twee uur in water.

Sodra jou gaste opdaag, haal die patats uit die water en plaas in ’n pot.

Meng die suiker en koeksoda met die water.

Skep die botter in die pot en besprinkel met sout.

Sit ’n deksel op die pot en laat dit oor ’n lae hitte prut tot die patats lekker sag is.

Sous vir die boud

Bestanddele

120 ml (½ k) suurlemoensap

30 ml (2 e) bruinsuiker

10 ml (2 t) speserye van jou keuse

5 ml (1 t) origanum

30 ml (2 t) knoffel

45 ml (3 e) olyfolie

30 ml (2 e) appelkooskonfyt

1 pakkie bruinuie-sop

240 ml (1 k) warm water

Metode

Meng al die bestanddele in ’n pot en laat sowat 10 min. kook oor matige hitte of tot die sous na jou sin verdik het.

Terwyl die sous kook, roer gereeld en proe ook gereeld om te bepaal of jy tevrede met die smaak is.

Sit voor saam met ’n boud van jou keuse.

Karringmelkmarinade

Bestanddele

250 ml (1 kp) kookolie

500 ml (2 k) karringmelk of 500 ml (2 k) melk gemeng met 25 ml (5 t) suurlemoensap

10 ml (2 t) knoffelvlokkies

12,5 ml (2½ t) worcestersous

5 ml (1 t) Aromat

2,5 ml (½ t) mosterdpoeier

1,25 ml (¼ t) swartpeper, fyngemaal

12,5 ml (2½ t) braaivleisspeserye

Metode

Meng die kookolie en karringmelk in ’n bak goed deur.

In ’n ander bak, meng die res van die bestanddele en roer goed deur.

Voeg dan die karringmelkmengsel by die res van die bestanddele en klits die mengsel met mening.

Pak die vleis van jou keuse in lae in ’n skottel en bedruip die vleis met die marinade.

Poeding-oor-die-kole

Bestanddele

250 ml (1 k) melk

30 ml (2 e) margarien, gesmelt

30 ml (2 t) vanieljegeursel

500 ml (2 k) meelblom

20 ml (4 t) bakpoeier

4 ml (¾ t) sout

250 ml (1 k) bruinsuiker

45 ml (3 e) kakao

500 ml (2 k) kookwater

Metode

Meng die melk, margarien en vanieljegeursel in ’n bak.

Sif die meelblom, bakpoeier en sout by die melkmengsel.

Plaas die mengsel in ’n pot.

Meng die bruinsuiker en kakao by.

Gooi 2 k kookwater bo-oor die mengsel en plaas die pot oor ’n lae hitte vir ’n driekwartier.

Jan en Danielle

Gebraaide hoender

Bestanddele

1 heel hoender

1,5 L (6 k) soutwater

olyfolie

sout en peper na smaak

Metode

Week die hoender oornag in soutwater.

Voor die hoender op die rooster geplaas word, smeer dit liggies met olyfolie.

Plaas die hoender op die rooster.

Ná die eerste draai, gooi sout en peper reg rondom.

Draai die rooster gereeld tot die hoender gaar is.

Volstruissosaties

Bestanddele

6 volstruis-steaks

Genoeg sosatiestokkies vir al jou gaste

olyfolie

Metode

Sny die volstruis-steaks in klein blokkies.

Ryg die volstruisblokkies aan sosatiestokkies.

Plaas die sosaties op die rooster en plaas die rooster op die vuur.

Ná twee draaie, haal die rooster van die vuur af.

Smeer die volstruis-sosaties met olyfolie. Dit help dat die vogtigheid van die sosatie behou word.

Plaas die rooster terug op die vuur.

Draai jou rooster gereeld en moenie die volstruis te gaar braai nie. Oorgaar volstruis het die geneigdheid om baie taai te raak.

Gebakte patats

Bestanddele

750 ml (3 k) gekookte patats

160 ml (⅔ k) suiker

125 ml (½ k) sagte botter

5 ml (1 t) vanieljegeursel

Bolaag

80 ml (⅓ k) botter, sag maar nie gesmelt nie

250 ml (1 k) bruinsuiker

125 ml (½ k) meel

250 ml (1 k) pekanneute, gekap

Metode

Voorverhit die oond tot 180 °C.

Kook die patats en maak dit dan fyn.

Voeg die suiker, botter en vanieljegeursel by die kapokpatats en meng tot dit glad en romerig is.

Plaas die kapokpatats in ’n gesmeerde pan.

Vir die bolaag: Meng die bestanddele in ’n klein mengbak. Roer en meng deeglik deur en verkrummel dan oor die soetpatats.

Bak 30 min. teen 180 °C.

Seisonale slaai

Bestanddele

vars spinasieblare

250 g klein Italiaanse tamaties

1 geel soetrissie

½ komkommer

2 wiele feta

80 ml (¼ k) geroosterde sade of pitte van jou keuse

2 gebraaide perskes

60 ml (4 e) Ina Paarman se bloukaasslaaisous

Metode

Sny die spinasie in baie dun repies.

Halveer die tamaties in die lengte af.

Sny die geel soetrissie in bonkige vierkante.

Sny die komkommer in langwerpige driehoekige skywe.

Breek die feta op in kleiner stukke, maar nie te fyn nie.

Braai pitte of sade van jou keuse in olyfolie met sout en growwe swartpeper tot dit begin kraak.

Ontpit die perskes en sny in kwarte; braai dit oor die vuur tot dit sag en sapperig raak.

Meng al die bestanddele.

Voeg slaaisous by.

Roomys aan ’n stokkie

Bestanddele

2 L vanieljeroomys van jou keuse

100 g halwa

1 blok donkersjokolade

15 ml (1 e) klapperolie

250 ml (1 k) pistachioneute

Toebehore

plastiese roomys-gietvormpies

roomysstokkies

vuurbestande pan of bak

Metode

Laat die roomys sag word, net so dat dit gevou kan word met ’n lepel.

Breek die halwa in fyn stukkies.

Vou die halwa by die roomys in.

Skep die mengsel in die roomys-gietvormpies.

Steek die roomysstokkies tot in die helfte van elke vorm in.

Ná ongeveer ses uur, haal die roomys uit die gietvormpies uit. Om te verhoed dat die roomys sy vorm verloor, sit die vormpies in ’n bak met water en maak die kante van die roomys los met ’n plat mes.

Sit die roomyse op waspapier en terug in die vrieskas.

Smelt die donkersjokolade op die vuur en voeg die klapperolie saam.

Kap die pistachioneute in fyn stukkies en braai in die klapperolie tot krakerig.

Hierdie stap moet baie vinnig gebeur omdat die roomys maklik smelt.

Hou die roomyse naby, doop die kop van die roomys in die donkersjokolade, versprei eweredig en besprinkel met pistachioneute oor die sjokolade-gedeelte.

Sit dit terug op die waspapier en in die vrieskas.

Sit voor op ’n koue bord.