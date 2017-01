Al die resepte uit vanaand se episode van Kom Ons Braai

Stefan en Anneke skep ’n somergevoel by hul braai terwyl Jimmy en Michelle ‘n braaihoring met skop maak. Daronn en Louise maak fynproewer-braaibroodjies.

Anneke en Stefan

Lamsboud

Bestanddele

2 kg lamsboud

1 knol knoffel, fyn gekap

1 koppie olyfolie

sout, peper en ander speserye na smaak

Metode

Ontbeen jou lamsboud en laat dit vier dae in olyfolie en knoffel lê. Draai die boud elke 12 ure om en smeer dit behoorlik met olyfolie en knoffel.

Wanneer jy gereed is om te begin braai, plaas die lamsboud op ’n oop rooster en besprinkel dit mildelik met sout, peper en ander speserye na jou smaak.

Terwyl die boud braai, smeer dit so drie of vier keer weer met olyfolie en knoffel, maar nie te veel nie, anders raak die knoffelsmaak oordonderend.

Sodra die boud reg is, haal dit van die kole af en sny dit in repies.

Kruisstuk-sosaties

Bestanddele

1 kg kruisstuk

’n fles pikantrissies

5 klein uie, in ringe gesny

1 bottel Jimmy’s-sous

1 bottel Spur-bedruipsous

sout na smaak

Metode

Sny die kruisstuk in blokkies.

Bou jou eie sosaties deur die stukkies kruisstuk, pikantrissies en uieringe aan sosatiestokkies te ryg.

Meng Jimmy’s-sous en Spur-bedruipsous om ’n marinade te maak. Marineer jou sosaties vier dae daarin.

Wanneer jy die sosaties braai, braai hulle op ’n oop rooster sodat jy hulle met sout kan besprinkel.

Braai die sosaties tot hulle gereed is. Sodra jy hulle afhaal, verf hulle vir oulaas met jou marinade.

Braaibroodjies

Bestanddele

1 witbrood, gesny

1 blok botter

4-6 tamaties, gesny

1 blok cheddar, gesny

2 groen soetrissies, in dun repies gesny

1 bottel van jou gunstelingblatjang

Metode

Smeer jou snye brood met botter en plaas snye tamatie, kaas en ’n paar dun repies soetrissie op een van die snye.

Geur met sout en peper.

Smeer die ander sny brood met ’n dun lagie blatjang.

Pak die snye opmekaar en braai op ’n rooster tot die kaas gesmelt is.

Mengelslaai

Bestanddele

Vir die slaai

’n pakkie slaaiblare van jou keuse

2 hande vol babatamaties

1 komkommer, gesny

1 rooi-ui, in ringe gesny

’n pakkie roketblare

swartpeper-gegeurde feta

soetrissie-gegeurde krotons

Vir die slaaisous

rooiwynasyn

olyfolie

knoffel, fyn gekap

swartpeper

1 t mosterd

Meng al die slaaibestanddele in ’n slaaibak en meng die slaaisousbestanddele in ’n mengbakkie. Proe aan die slaaisous om seker te maak die geure is na jou smaak.

Bedruip jou slaai met slaaisous en bedien dadelik.

Jimmy en Michelle

Filet de boeuf met smaaklike sous

Bestanddele

2 kg Porterhouse-filet

knoffel, fyn gekap en in olie gebraai

olyfolie

Metode

Marineer die filet in die knoffel en olyfolie

Plaas dit oor die kole en braai tot dit reg is

Sous

gebraaide uie

Ina Paarman se vleissous

speserye na smaak

Metode

Braai die uie in ’n klein pan oor die kole.

Giet Ina Paarman se vleissous by en geur met speserye na smaak.

Kaapse kaas-en-knoffelbroodjie

Bestanddele

Franse brood

knoffelbotter

kaassmeer

pietersielie, fyn gekap

knoffelsout

Metode

Sny die brood in skaapwagtersnye en meer die snye met knoffelbotter.

Smeer dan ’n lagie kaassmeer op elke sny en besprinkel met pietersielie en knoffelsout.

Draai die brood in foelie toe en plaas op die kole.

Jackie se pastaslaai

Bestanddele

gekleurde pasta-skroewe

gemengde groente

soetrissiesous

mayonnaise

sout na smaak

Metode

Maak pasta gaar in kookwater en stoom die groente.

Meng die groente en pasta saam.

Laat die slaai afkoel en plaas in die yskas.

Meng die soetrissiesous en mayonnaise saam om ’n sous te maak.

Meng die sous by die pasta en groete in en plaas weer in die yskas.

Sit koud voor.

Braaihoring met skop

Bestanddele

6 suikerhorings

3 Tinkies-sponskoeke, in die helfte gesny

1 e sjokoladestukkies per suikerhoring

Metode

Plaas een helfte van ’n Tinkies-sponskoek in ’n suikerhoring en gooi ’n eetlepel sjokoladestukkies by.

Draai toe in foelie en plaas 10 minute op die kole.

Haal van die kole af en bedien met Nachtmusik vir ekstra skop.

Louise en Daronn

Sappige lamtjops met rooiwyn-en-sampioensous

Tjops

Bestanddele

• 6 vars, sappige lamtjops

• speserye na smaak

• olyfolie

Metode

Besprinkel die tjops eers met jou gunstelingspeserye en dan met net ’n bietjie olyfolie. Plaas die tjops op die kole en braai hulle tot hulle na jou sin is.

Rooiwyn-en-sampioensous

Bestanddele

• teelepel knoffelvlokkies

• ’n halwe ui, fyngesny

• 60 ml margarien

• rissievlokkies na smaak

• 1 pakkie sampioene

• 250 ml room

• 1 koppie rooiwyn

• ’n bietjie cheddar om te geur

Metode

Meng die teelepel knoffel, halwe ui, margarien en rissievlokkies saam in ’n pot op die kole. Wag tot die ui begin bruin raak en voeg dan die sampioene en die glas rooiwyn by. Kook dit lekker deur tot die rooiwyn amper weggekook is en giet dan die room by. Kook tot dit begin verdik en voeg dan die kaas vir nog dikte en smaak by.

Sit saam met die tjops voor.

Soet, smeulende mieliegebak

Bestanddele

• 1 koppie meel

• 60 ml gesmelte margarien

• 1 koppie witsuiker

• 4 teelepels bakpoeier

• 4 eiers

• 2 blikkies soetmielies

Metode

Meng alles saam en gooi dan in ’n bak wat goed besproei met kleefwerende sproei. Plaas op die warm kole en kook tot gaar.

Heerlike gelaaide gourmetbroodjies

• 6 worsrolletjies

• cheddar vir 6 broodjies

• parmesaan vir 6 broodjies

• mozzarella vir 6 broodjies

• knoffelpuree na smaak

Metode

Smeer die knoffelpuree goed oor die worsrolletjies. Voeg ’n lekker porsie cheddar, gevolg deur die parmesaan en mozzarella in elke rolletjie. Draai dit toe in foelie en verhit oor die kole tot die kaas lekker gesmelt is. Haal af en sit voor saam met die ander geregte.

Kahlua en room met romerige roomys

• 250 ml room

• 250 ml Kahlua

• romerige roomys van jou keuse

Metode

Giet die room en Kahlua saam in ’n pot oor die kole en laat dit vir ’n paar minute saam kook tot die mengsel begin verdik. Haal dan af en sit voor saam met die roomys.

Besprinkel met ’n paar neute vir smaak en tekstuur.