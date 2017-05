Jou sterre vir Woensdag, 10 Mei 2017

Dit is wat die sterre vandag vir jou voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Daar is ’n Volmaan; dus kan jy jouself gelukwens met die projekte wat jy die afgelope maand voltooi het.

AS JY VANDAG VERJAAR

Die komende 12 maande beloof ’n opwindende tyd aangesien baie langtermyn-idees en projekte eindelik vrug dra. Jy kan ook in jou liefdeslewe verreikende ontwikkelings verwag.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Spandabele Ramme – het julle te veel geld uitgegee? Die Volmaan bring sake tot ’n punt aangesien julle besef julle moet baie meer gedissiplineerd wees en jul rande aansienlik verder rek.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Kommunikasie kan ietwat stram wees, want ’n geliefde reageer op jou oordrewe hardkoppige sy. As jy enkellopend is, sal jy moontlike vryers afskrik as jy te besitlik of pedanties is.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Moenie toelaat dat verantwoordelikhede by die werk of pligte by die huis jou oorweldig nie. Die Volmaan – in die intense Skerpioen – blaas eenvoudig huidige probleme aan. Probeer dus kalm raak en jou perspektief behou.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Die sterre verhoog spanning in ’n intieme verhouding; dus gaan jy nie baie lus voel om deel te hê aan Volmaan-ligsinnigheid nie. Kommunikasie met ’n kind, tiener of goeie vriend(in) kan veral problematies wees.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Pasop vir huishoudelike dramas aangesien die Volmaan ’n onvergewensgesinde kollig laat val op gesinsfiasko’s. Wat jou werk betref, moedig die Son jou aan om ’n kreatiewe oplossing te vind vir ’n knaende probleem.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Wees ekstra bedag op die behoeftes van jou geliefdes, want die Volmaan maak humeure korter en vererger nukkerige buie. Wees ook ekstra diplomaties wanneer jy kommentaar lewer in die sosiale media.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Die Volmaan is in jou geldsone; dus is jy gretig om geld uit te gee, maar maak seker jou geldsake kan die pak vat voor jy iets groots koop. Anders sal probleme vorentoe opduik.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Die Volmaan is in die Skerpioen; dus word jou intense en hardkoppige sy vergroot. Jy is baie toegespits op alleenprojekte, maar ’n mens moet gee en neem as jy wil hê die resultaat moet suksesvol wees.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Streef daarna om die balans reg te kry tussen dringende werkverpligtings en daaglikse sleurwerk, en ook om ’n bietjie alleentyd te geniet. Ontspanning en verjonging is tans noodsaaklik.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Jy is op jou beste wanneer ander voorspelbaar en redelik optree. Dit gebeur selde of ooit – en nooit in die Volmaan nie! As jy hulle nie kan klop nie, maak jou hare los en sluit by hulle aan.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Die Volmaan beklemtoon jou loopbaansone; dus is jy aangevuur vir sukses op professionele gebied. Jy kan, deur harde werk en ’n kreatiewe benadering, jou lewensrigting ten goede verander.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Smag jy na ’n hemelse vakansie? Dit lyk dalk op die oomblik onwaarskynlik, maar as jy jou sente spaar en volhard, sal dit wel later vanjaar gebeur. Probeer dus ’n geduldige Vis wees.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017