Jou sterre vir Woensdag, 8 Februarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Die navolging van kreatiewe projekte en hulp aan ander lyk vandag gunstig.

AS JY VANDAG VERJAAR

Soek positiewe maniere om aan alledaagse werklikhede te ontsnap. Vanjaar is die jaar om meer gedissiplineerd te wees by die werk en om jou huislike lewe in orde te kry.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

As jy vandag uit die moeilikheid wil bly, moet jy dink voor jy dinge uitlap wat jy later gaan berou. Jy is in die bui om die verhoudingsbootjie te skommel, maar dit is nie baie slim nie.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Moenie die mag van jou intuïsie onderskat nie. Dit kan jou op die regte koers plaas, veral by die werk. Gee aandag aan jou drome – probeer dit moontlik vir jou iets sê?

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Probeer om ferm dog buigsaam te wees teenoor ’n gespanne geliefde. Moet jou nie by sinlose rusies betrek nie, want dit gaan jou nêrens bring nie. ’n Intieme vriend het goeie raad, dus moet jy mooi luister.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Vandag se sterpatrone versterk jou kreatiwiteit; maak die meeste daarvan. Moenie meegevoer raak en die grense tussen feit en fiksie laat verdof nie. Hou die twee mooi uitmekaar.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

’n Impulsiewe opmerking kan vinnig hand uitruk. Wees versigtig oor wat jy persoonlik kwytraak of aanlyn plaas. Herlaai jou energievlakke deur gehaltetyd saam met ’n spesiale mens deur te bring – jouself.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Geldsake is die middelpunt terwyl jy wipplank ry tussen pessimisme oor jou finansiële toekoms die een oomblik en stille selfvertroue die volgende oomblik. Die ware prentjie is iewers tussenin.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Voel jy onrealisties oor ’n projek wat voltooi moet word? Moet jy nie dalk ander mense aan boord neem en meer delegeer nie? Dink kreatief en hou jou opsies wyd oop.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Die planete aktiveer jou sone van selfuitdrukking en dit versterk jou kreatiwiteit en verskerp jou intuïsie. Skakel in by die kunstenaar in jou binneste en luister na die intensiteit van die stemmetjie binne-in jou.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Wat geldsake en werk betref is dit tyd om logika met intuïsie te kombineer. Kry eers die feite en sorg dan dat jy die moed het om jou natuurlike instink te volg. Dit sal jou in die regte rigting lei.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Pluto versterk jou onverdraagsaamheid met foute – joune en ander mense s’n. Luister na die woorde van jou beroemde verjaardaggenoot Jack Lemmon: “Mislukking sal jou nie skaad nie, maar vrees vir mislukking sal jou verlam.”

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Raak meer betrokke by wat in jou plaaslike gemeenskap gebeur. Maak die meeste van jou huidige verbintenisse in die omgewing, of dit nou by ’n mark, kunsuitstalling, skoolkermis of omgewingsgroep is.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

’n Geliefde kan nou wel in ’n nukkerigheid verval, maar dit beteken nie jy moet hul probleme absorbeer nie. Wees simpatiek, maar moenie toelaat dat hulle jou emosies deurmekaarkrap nie.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017