Jou sterre vir Woensdag, 3 Mei 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel. Deur Joanne Moore.

JOU DAG

Die sterre bevoordeel die kanalisering van energie na kreatiewe projekte.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is slim en kan baie sjarmant wees. Oktober en November is die beste maande om met ’n romanse te begin, verlief te raak, die jawoord te vra, te trou of jou huweliksbeloftes te hernu.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Wees baie duidelik oor wat jy vandag doen, anders gaan ’n misverstand waarskynlik opduik. Kreatiewe samewerking sal jou baie meer in die sak bring as vurige konfrontasie.

BUL 21 Apr.-21 Mei

Probeer jou gesin en vriende jou aanjaag en jou vinnig laat reageer? Balans is vandag die sleutel tot harmonie. Probeer geduldig en prakties wees eerder as hardkoppig en traag.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Mercurius maak gereed om reguit te beweeg; dus moet jy die pas markeer. Moet ook nie ongegronde skinderpraatjies versprei en dinge uitblaker wat jy later gaan berou nie. Gaan die feite behoorlik na.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Jy is vandag op ’n emosionele tuimeltrein. Kreatiewe netwerkvorming gaan lonend wees. Maak dus deur middel van die sosiale media kontak met eendersdenkende siele.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Jy gaan baie tuis voel omdat die maan vandag deur jou teken beweeg. Kreatiewe inspirasie loop besonder hoog. Probeer jou op ’n spesiale manier uitdruk wat by jou besondere styl pas.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Die klem is op dié om jou. Doen iets spesiaals vir iemand wat jy bewonder – of dit nou ’n beminde, gesinslid, intieme vriend of kollega is.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Jy het baie om oor na te dink, maar moenie belangrike besonderhede oorslaan nie – veral wanneer jy in die sosiale media kommunikeer. Deurdink dinge voor jy boodskappe plaas of stuur.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

’n Te sterk benadering kan ’n pel of gesinslid afskrik. Konsentreer liewer op die dinge wat julle gemeen het en gebruik dit om die verhouding op te bou.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Geesdrif en positiewe bande vier hoogty. Dit is dus ’n fantastiese tyd om ’n opwindende taak aan te pak, netwerke te vorm met kreatiewe mense in jou ouderdomsgroep of iets nuuts te leer.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Verwag uitdagings, veral ten opsigte van ’n ingewikkelde huishoudelike aangeleentheid. As jy buigsaam en diplomaties is, sal jy ’n moeilike situasie goed hanteer.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Kreatiwiteit en sensitiwiteit gaan jou loon. As jy oorhaastig is wat ’n geldelike besluit betref, kan jy in ’n verwarrende finansiële situasie bly sit.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Vandag se sterre belig jou vriendelike en meelewende geaardheid. Kanaliseer jou energie so dat jy ander kan help; anders gaan jy net rusteloos en verward voel.

