Jou sterre vir Woensdag, 28 Desember 2016

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Vandag gaan dol wees; markeer jou pas.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is ’n selfversekerde, gesofistikeerde siel. Sluit in 2017 ontspanning by jou daaglikse roetine in.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Moenie aannames maak nie. Maak seker jy het al die feite en syfers voor jy ’n besluit neem. Wat ’n moeilike verhouding betref, moet jy meer proaktief wees om ’n bevredigende oplossing te vind.

BUL 21 Apr.-21 Mei

Vandag se sterre belig opvoeding en internasionale verbindings; dit is dus ’n goeie tyd om ’n nuwe studierigting vir 2017 te beplan. Mercurius is nog in trurat, so wees versigtig wanneer jy boodskappe aan vriende in die buiteland stuur.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Moenie verbaas wees as dit vandag moeilik is om met ’n geliefde saam te werk nie. Dit gaan moeilik wees om uit te pluis wat hy/sy bedoel, so moenie eens probeer nie. Geniet eenvoudig die vakansie.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Onthou, Mercurius beweeg steeds agteruit deur jou huishoudelike sone. Wees ekstra taktvol wanneer jy met gesinslede kommunikeer as jy probleme wil systap. En begin sommer nou.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Alle soorte studie en navorsing word vandag bevoordeel terwyl jy jou kundige brein inspan. ’n Kind, tiener of vriend/in het iets gewigtigs op die hart; maak seker jy luister werklik.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Die maan en Saturnus moedig jou aan om jou gevoelens op ’n reguit manier oor te dra. Familie en vriende sal ongeduldig wees as jy te lank dink. Sê eenvoudig wat jy op die hart het.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Vriendskap en pret word vandag bevoordeel terwyl jy aan vakansiebedrywighede deelneem en saam met vriende en familie kuier. Volg jou instinkte as jy ’n belangrike besluit moet neem.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Vandag moet jy ekstra taktvol wees, anders gaan jy jou reg in die middel van ’n plofbare familievete bevind. Emosies loop hoog; kies jou woorde met wysheid.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Avontuurlike Boogskutters is steeds in die luim vir hope vakansiejolyt en familiepret. Jy is uitbundig, want die sterre vuur jou baldadige sy – en jou ingebore ongeduldigheid – aan.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Jou kop, hart en intuïsie kan vandag tou trek terwyl jy sukkel om ’n besluit te neem. Laat die wyse stemmetjie in jou binneste jou lei.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Kwessies uit die verlede kan vandag jou oordeel beïnvloed. Geniet die vakansietyd, maar neem eers later, wanneer jy weer meer rasioneel dink, belangrike besluite.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Dit is die ideale dag om op die hoogte te kom van familie en vriende se sake terwyl julle jul verwagtinge, drome en versugtinge vir die komende jaar deel. Dan kan julle jul Nuwejaarsvoornemens agtermekaar begin kry.

© Joanne Madeline Moore