Jou sterre vir Woensdag, 26 April 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Die nuwemaan verskaf die geleentheid om die lei skoon te vee en weer van voor af te begin.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy kan ’n baie kortaf Bul wees. Dis die jaar waartydens jy jou doelwitte vir die toekoms moet oordink. Maar moenie vergeet om langs die pad te ontspan en pret te hê nie.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Is jy spandabel? Die nuwemaan stimuleer jou geldsone, dus is jy in die bui vir ’n inkopietog. Onthou net stadig en verstandig wen tans die geldresies.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Die nuwemaan in die Bul gee jou selfvertroue ’n welkome hupstoot. Dis die beste dag van die jaar om jou voorkoms te verbeter en ook om jou persoonlike planne vir die volgende 12 maande te hersien.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Dis ’n wonderlike tyd om jou aan dagdrome oor te gee. Die nuwemaan vuur jou intuïsie en verbeelding aan; maak dus seker jy slaan munt uit jou veelsydige kreatiwiteit.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Jy kan vandag spanning en wisselende emosies verwag. Jou lewe is tans in ’n warboel, maar as jy op ’n stil, rustige plek in jou binneste inskakel, sal jy kalm, stabiel en veilig voel.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Daar’s elektrisiteit in die lug met al die gelukkige loopbaangeleenthede vir honger Leeus. Die vraag is net: Is jy honger genoeg? Die nuwemaan belig jou professionele sone; dis nou tyd om te spring.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

’n Langafstandreis is die volgende 12 maande ’n moontlikheid aangesien die nuwemaan jou avontuursone aktiveer. Die moontlikhede is eindeloos indien jy jou internasionale skakels versigtig koester.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Weegskale is kreatiewe wesens, maar jou aandag word soms maklik afgelei. Die nuwemaan is in die aardse Bul en dit moedig jou aan om meer prakties te wees wanneer jy jou drome in die werklikheid verander.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Hou op om so ’n hardkoppige Skerpioen te wees. Die nuwemaan help jou om ’n intieme verhouding uit ’n vars oogpunt te beskou. En is daar slegte gewoontes wat jy moet afskud of ou beskouings wat jy kan laat vaar?

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Die nuwemaan verhoog jou geesdrif vir ’n nuwe sportsoort of oefenroetine wat jy met jou vriende kan deel. Is dit nie miskien hoog tyd dat Boogskutters begin vryval, buikdans of vir ’n salsaklas inskryf nie?

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Probeer om die balans te herstel tussen werk en ontspanning, en moenie toelaat dat selftwyfel jou terughou nie. Jy kan ook die herstel van ’n verhouding met ’n geliefde, kind, tiener of intieme vriend aanvoor.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Danksy die nuwemaan kan jy dalk begin om ’n gesinslid in ’n nuwe lig te beskou. Is dit nie tyd om ou griewe opsy te skuif terwyl jy brûe bou met geliefdes en die verlede laat waar dit hoort nie?

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Die nuwemaan belig jou reis- en studiesone. Met Mercurius steeds in trurat is dit tyd om ’n reis te beplan of ’n geskrewe werk te hersien eerder as om ’n splinternuwe projek van stapel te stuur.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017