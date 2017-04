Jou sterre vir Woensdag, 19 April 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel. Met Joanne Moore.

JOU DAG

Die sterre bevorder kreatiwiteit op praktiese maniere.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is baie betroubaar, maar kan ’n beheervraat wees. Vanjaar moet jy bydraes lewer tot opwindende projekte in jou gemeenskap.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Ruim vervelige, praktiese take vroegdag uit die weg, want jy gaan deur die loop van die dag ál rusteloser voel. Stort al jou vurige energie in ’n interessante projek uit.

BUL 21 Apr.-21 Mei

Moenie dat die vrees weens ’n gebrek aan hulpbronne jou keer om iets te doen wat jy werklik graag wil doen nie. ’n Gedissiplineerde benadering sal die finansiële kant van sake verbeter, maar dit gaan hope geduld verg.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Het jy dinge uitgestel? Hoop die rekenings op en loop jou inmandjie oor? Mercurius is steeds in trurat; dis dus tyd om op die hoogte van sake te kom wat kommunikasie en finansiële papierwerk betref.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

’n Spanpoging of groepsprojek lyk tans netelig. Mercurius, wat agteruitbeweeg, krap kommunikasie deurmekaar. Maak seker jy gaan alle besonderhede twee keer na.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Die huidige planetêre patrone maak jou selfs nog hardkoppiger. Slim Katte sal wel vandag ’n meer ontspanne en vryvloeiende benadering beproef terwyl julle oplet na die nuanses van ’n moeilike situasie.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Veelsydige Maagde hou daarvan om onmiddellik stappe te doen om probleme op te los. Vandag moet jy eers oorleg pleeg voor jy aan die werk spring; die situasie is baie ingewikkelder as wat jy dink.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Moenie sommer aanneem mense sal jou vandag inderhaas met persoonlike probleme help nie. Dis tyd om onafhankliker te wees; die planete oefen druk op jou uit om op jou eie twee voete te staan.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Dis een tree vorentoe en twee treë terug wat ’n intieme verhouding of ’n spanpoging betref. Bied die situasie met geduld, volhouding en hope humor die hoof.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Jy kan vandag berge versit en ongedane sake klaarkry as jy georganiseerd en doelgerig is. Anders gaan jy net met dagdromery tyd mors.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Koester jouself met liggaamlike vertroeteling of deur gehaltetyd saam met iemand spesiaals deur te bring – jy. Alleenwees is tans kos vir jou siel.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Jou beperkte geduld gaan vandag beproef word. Moenie die eerste ding sê wat jy dink nie; dit gaan niks help nie. Dink voor jy praat.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Neptunus en Venus besoek jou teken; dus gaan ’n bietjie sjarme jou ver bring. Jy spits jou daarop toe om pret te hê, maar maak seker jy doen jou deel van die sleurwerk in die huis.

