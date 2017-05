Jou sterre vir Woensdag, 17 Mei 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel met Joanne Moore.

JOU DAG

Vandag se sterre plaas die doen van dinge op skeppende maniere in die kollig

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is ’n toegewyde en verantwoordelike mens. Oktober en November is die beste maande om by ’n aanlyn vriendskapklub aan te sluit, verlief te raak, die jawoord te vra, te trou of om jou huweliksbeloftes te hernu.

RAM, 21 Mrt. – 20 Apr.

Ramme is aangevuur terwyl hulle opwindende nuwe planne maak of ’n vriendskapsprobleem op ’n skeppende manier oplos. Verveeldheid en ’n sloerdery is uit; opwinding en passie is in!

BUL, 21 Apr. – 21 Mei

Ander mense is gretig dat jy van plan verander, maar steek jy met jou Bulhoewe vas en weier om toe te gee? Vandag se sterre moedig jou aan om uit ’n heeltemal vars oogpunt na dinge te kyk.

TWEELING, 22 Mei – 21 Jun.

Moenie aanneem dat jy al die antwoorde ken nie, Tweeling. Daar is baie wat jy by ander mense kan leer – veral by die kinders in jou lewe. Gee dus aandag aan die wyse woorde wat uit die kleingoed se mond kom!

KREEF, 22 Jun. – 23 Jul.

Praat met ’n gesinslid oor jou idees en aspirasies vir die toekoms. Studies en navorsing word ook bevoordeel – veral as jy iets moet hersien. Werk op jou tyd en moenie haastig raak nie.

LEEU, 24 Jul. – 23 Aug.

Baie Leeus is vandag gretig om wyd en syd inligting met vriende te deel. Maak net seker dat jou sjarmante kletspraatjies nie verval in ongevraagde skinderstories nie.

MAAGD, 24 Aug. – 23 Sep.

Fokus jou aandag op hoe jy ’n vriend of gesinslid gedurende ’n moeilike tydperk kan ondersteun. Liefde en volop aanmoediging gaan baie beteken om hulle weer op hul voete te help kom.

WEEGSKAAL, 24 Sep. – 23 Okt.

Jou kommunikasievaardighede werk goed, mits jy jou portuurgroep uitbrei en ’n opwindende nuwe kontak opbou. Dit is ook tyd om meer energie te stort in opvoeding en die ontwikkeling van jou denkkrag.

SKERPIOEN, 24 Okt. – 22 Nov.

Jy is gretig om jou kennis uit te brei terwyl jy inligting van geliefdes en intieme vriende inwin. Wat ’n emosionele lid van die gesin betref, strewe daarna om heelwat meer geduldig te wees.

BOOGSKUTTER, 23 Nov. – 21 Des.

Wat jou hoop, drome en wense vir die toekoms betref, dink groot, Boogskutter! Met Jupiter aan jou sy, kan jy regtig ’n verskil maak. Selfvertroue en koel vermetelheid is die noodsaaklike bestanddele.

STEENBOK, 22 Des. – 20 Jan.

Fokus op die dinge in jou lewe wat werk, en vestig hulle. Maak ook seker dat jy gekonsentreerde tyd en energie wy aan die vertroeteling van ’n familieverhouding, terwyl julle dit geniet om dieselfde belangstellings te deel.

WATERDRAER, 21 Jan. – 19 Feb.

Die woorde wat jy vandag kwytraak, het die mag om ander mense op positiewe en verrassende maniere te beïnvloed – persoonlik, sowel as aanlyn. Maak dus seker jy het iets inspirerends om te sê.

VISSE, 20 Feb. – 20 Mrt.

Die krag van verbeelding is vandag aan jou kant. Puik idees en inspirasie sal uit dagdrome en kreatiewe visualisering na vore kom wanneer jy na jou eie privaat Viswêreld ontsnap.

