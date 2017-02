Jou sterre vir Woensdag, 1 Februarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Dink voor jy praat as jy uit die moeilikheid wil bly.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy het ’n sterk wil en kan baie hardkoppig wees. Dit is jou jaar om ’n sterker band te smee met diegene om jou – verstandelik, emosioneel en geestelik.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Jy gaan lus voel om die rus te versteur terwyl jou rebelse Ram-sy oorneem. Jy is ook vol entoesiasme en gretig om ander mense te help, maar moenie oorhaastig beloftes maak wat jy voor jou siel weet jy nie gaan nakom nie.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Nie alles is soos wat dit lyk nie en jy kan ’n geheim blootlê! Hoe meer tyd en werk jy aan verhoudings bestee, hoe meer gaan hulle blom. Maar wat toekomsplanne betref, moet jy die onverwagte verwag.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Verbonde Tweelinge – mik na die perfekte balans tussen snoesige paartjieskap en verfrissende onafhanklikheid. Is jy siek en sat daarvan om enkellopend te wees? Soek ’n geliefde wat ook ’n goeie vriend/in is.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Jy is moontlik aan die ontvangkant van skerp woorde van ’n geliefde of kollega. Moet dit nie persoonlik opneem nie. Aanvaar die kritiek met damme vol grasie en beweeg dan aan.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Luister mooi, Leeu! Iets – of iemand – kan keer dat jy jou uitdruk soos jy graag sou wou. Jy sal vind die dag gaan moeiliker wees hoe meer jy jou teen die beperkings verset.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Jy is ongeduldig om jou opinie te lug en te sê wat jy dink. Maar woorde het die vermoë om te verwond; dus moet jy vandag dinge deurdink voor jy jou mond oopmaak. Anders kan jy dalk iets uitlap wat jy later kan berou.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Jy moet proaktief wees om by familie of vriende uit te kom. Iemand kan heeltemal onverwags iets uitlap. Jy moet dus aanpasbaar wees en op die hoogte bly van verrassings en veranderings op die laaste oomblik.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Moenie in ’n groef verval waar jy versmoor nie, Skerpioen! Dis tyd om jou gewone roetine te skrap en iets anders te doen. As jy die dag af is, sal die buitelug jou opbeur en jou kreatiwiteit ’n hupstoot gee.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Jy is vandag gretig om te kommunikeer terwyl jy idees op ander mense kaats en stimulerende gesprekke en lewendige geselskap geniet. Maar pasop! Haastige woorde kan jou diep in die warm water laat beland.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Wat ’n verbrokkelde gesinsverhouding betref, is dinge eenvoudig: Jy sal aanhou kry wat jy kry as jy aanhou doen wat jy doen. Moet dus nie aarsel om ’n heeltemal ander benadering te probeer nie.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Stadig oor die klippe, Waterdraer! Bars woorde en impulsiewe optrede of planne kan jou midde-in ’n argument of ongeluk laat beland. Markeer dus liewer die pas. En wees veral versigtig wanneer jy ’n motor bestuur.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Geldsake lyk vandag onvoorspelbaar. Die dag sal darem geleidelik beter word as jy geduldig is en jou neus uit ander mense se sake hou. Moet net nie ophou glimlag nie, wat ook al gebeur!

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017