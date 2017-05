Jou sterre vir Vrydag, 5 Mei 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel. Deur Joanne Moore.

JOU DAG

Vandag sal goed afloop as jy minder liggelowig is en jou voete vaster op die aarde hou.

AS JY VANDAG VERJAAR

Werk die volgende 12 maande aan jou vergewensgesindheid. Oktober en November is die beste maande om by ’n afspraakwebtuiste aan te sluit, jou hart op iemand te verloor, die jawoord te vra, te trou of om jou huweliksbeloftes te hernu.

RAM 21 Mrt-20 Apr.

Moenie vandag in die huis bly sit nie. Jy is lus om rond te beweeg, want jou rustelose sigeunergene roer. Wees verwarring en ’n chaos te wagte.

BUL 21 Apr-21 Mei

Kry vandag so gou moontlik enige roetinewerk uit die pad sodat jy kan ontspan en jou deurmekaar senuwees kan help bedaar. Omdat Mars jou geldsake deurmekaarkrap, moet jy versigtig wees met gesamentlike finansies.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Die dinamiese Mars storm deur jou teken. Dit maak jou selfs nuuskieriger as gewoonlik en spoor jou impulsiewe streep aan. Doen jou bes om spontaniteit en slimheid te kombineer.

KREEF 22 Jun-23 Jul.

Beweeg uit jou gemaksone as jy ’n fantastiese dag vol betekenisvolle persoonlike kontak wil beleef. Moet net nie verwarrende, deurmekaar boodskappe aanlyn plaas nie.

LEEU 24 Jul-23 Aug.

Verbonde Leeus: Kyk na die toekoms en bepaal saam doelwitte. Enkellopendes: Moenie bloot in die ontmoetingspoel inspring nie. Deeglike navorsing en beplanning is nodig as jy jouself die beste moontlike kans wil gee.

MAAGD 24 Aug-23 Sept.

Veelsydige Maagde hou daarvan om selfversorgend te wees, maar moenie voel jy moet alles alleen doen nie. Kry ander mense aan boord om die vrag ligter te maak. Hulp is beskikbaar – al wat nodig is, is dat jy jou trots sluk en vra.

WEEGSKAAL 24 Sept-23 Okt.

Jy perfeksionistiese kant wil inspring en dinge gedoen kry. Moenie aanneem jy weet wat ’n geliefde of kollega dink nie; jy misgis jou dalk heeltemal.

SKERPIOEN 24 Okt-22 Nov.

Jy kan ’n kind, tiener of intieme vriend inspireer; moenie die geleentheid laat verbyglip nie. Maak egter seker jou raad is bondig eerder as verwarrend.

BOOGSKUTTER 23 Nov-21 Des.

Dit is ’n goeie tyd om aan ’n persoonlike projek te werk terwyl jy ’n opwindende nuwe benadering op die proef stel. Wees buitengewoon geduldig; dit gaan baie lank neem voor jy resultate sien.

STEENBOK 22 Des-20 Jan.

’n Huishoudelike situasie verander, maar moenie dat dit jou afsit nie. As jy buigsaam dog ferm bly, gaan jy dit heel goed te bowe kom. En probeer die nietighede ignoreer!

WATERDRAER 21 Jan-19 Feb.

Moenie vandag vinnige gevolgtrekkings maak oor ’n geliefde of kollega se motiewe nie. As jy dieper na die situasie kyk en jou intuïsie gebruik, gaan jy dinge uit ’n wyer perspektief sien.

VISSE 20 Feb-20 Mrt.

Moenie vandag meegevoer raak deur vae gedagtes en vreemde buie nie. Benut jou ooraktiewe verbeelding vir professionele of huishoudelike werksaamhede. En hou jou gedagtes weg van jouself af deur ander te help.

Kopiereg: Joanne Madeline Moore 2017.