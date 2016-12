Jou sterre vir Vrydag, 30 Desember 2016

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Vandag se sterre is voordelig vir kreatiewe projekte en spirituele strewes.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is pragmaties en hoogs vaardig. Jy kan egter ook baie baasspelerig wees. In 2017 moet jy skeppende idees in konkrete projekte omskep.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Die planete vuur jou rustelose geaardheid aan. Dit is tyd vir ’n paar prominente, groot skuiwe. Jou huidige motto kom van die Franse skrywer Émile Zola (1840-1902): “Ek is hier om myself luidkeels uit te leef.”

BUL 21 Apr.-21 Mei

Dit kan lyk of ’n doelwit of aspirasie ’n knou kry. Moenie stres nie. Wees proaktief en geduldig (al is dit ’n moeilike kombinasie); dan sal jy jou spesiale droom kan verwesenlik.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Wat ’n professionele projek of probleem betref, benut jou intuïsie om met ’n kreatiewe plan vorendag te kom. Gee ook aandag aan jou drome. Probeer hulle iets sê?

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Met Mercurius wat agteruit deur jou verhoudingsone beweeg, moet jy nou veral deernisvol en geduldig wees – veral teenoor jou romantiese of besigheidsmaat.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Positiewe son/Neptunus-aspekte sorg vir 24 uur vol kreatiwiteit en deernis. Hoe meer liefde, vrygewigheid en hulp jy ander bied, hoe meer sal jy ontvang.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Probeer buigsamer wees wat ’n problematiese intieme verhouding betref. As jy ’n kombinasie van intellek en intuïsie gebruik, sal jy ’n geliefde heelwat beter begin verstaan.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Die fokus is vandag op die gesin terwyl jy besig bly met ’n magdom take. ’n Geliefde het dalk verbasende nuus, maar kry eers al die feite voor jy gevolgtrekkings maak.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Wat ’n knaende probleem met ’n kind, tiener of vriend betref, sal ’n proaktiewe en simpatieke benadering die beste langtermynresultate oplewer. Streef daarna om voortdurend vlot te kommunikeer.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Die sosiale Venus moedig jou aan om aktief te raak in jou plaaslike gemeenskap. Doen jou bes om verhoudings met bure te vertroetel en ontdek opwindende nuwe kontakte verder weg.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Die maan beweeg deur jou teken; jy gaan dus heel tuis voel. Jy is in ’n bui vir harde werk. Maak seker jy ruim tyd in vir persoonlike projekte wat ’n lied in jou hart sit.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Waterdraers haat dit om ingeperk en ingehok te voel; julle verkies om wild en vry te wees. Met Jupiter wat deur jou reissone beweeg, is dit tyd om in die nabye toekoms ’n reis iewers heen te beplan.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Uitmuntende son/Neptunus-aspekte verhoog jou sensitiwiteit, kreatiwiteit en spiritualiteit. Jy gaan ook baie simpatie en deernis vir mense in nood ervaar terwyl jy ’n helpende hand uitreik.

© Joanne Madeline Moore