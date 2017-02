Jou sterre vir Vrydag, 3 Februarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Dit is ’n uitstekende dag om passievol proaktief te wees.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy beskik oor ’n sterk perfeksionistiese karaktertrek. Oor die komende jaar moet jy nie bang wees om foute te maak nie, aangesien dit jou na opwindende nuwe terreine kan lei.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Venus beweeg tot in jou teken. Dis tyd om ’n hond uit ’n bos te flankeer en ’n paar ou gunsies op te eis. Wanneer al jou silinders vuur, is dit moeilik vir ander mense om jou charisma te weerstaan.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Jy gaan dit vandag geniet om gehaltetyd op jou eie deur te bring, terwyl jy jou aan heerlike dagdrome oorgee en by jou intuïsie inskakel. Sommige enkellopende Bulle gaan by ’n geheime liefdesverhouding betrokke raak.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Kapitaliseer jy op jou kreatiwiteit? Die sterre moedig jou aan om by ’n groep aan te sluit wat jou sal help om spesifieke kreatiewe talente te ontwikkel, of dit nou kuns, skryfwerk, dans, musiek of sang is.



KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Met Venus wat tot binne-in jou beroepsone skuif, sal sosialisering met kollegas jou help om jou verhoudings by die werkplek te verbeter. As jy op soek is na werk, versprei die woord onder familie en vriende.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Opleiding, navorsing, reis, publikasies, wetlike sake en internasionale kontakte lyk oor die volgende paar weke gunstig. Maar Uranus kan dinge deurmekaarkrap, dus moet jy maar die onverwagte verwag.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Buitmakery en begeerte word oor die volgende paar weke versterk aangesien Venus jou sones vir gesamentlike finansies en intimiteit besoek. Kwessies rakende belasting, gedeelde hulpbronne en navorsingsprojekte word bevoordeel.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Venus, die vredemaker, moedig jou aan om ’n wankelrige verhouding te herstel. Jy moet kreatiewe idees in die praktyk omskakel. Moenie die geleentheid verspeel om vandag ’n paar positiewe veranderings aan te bring nie.



SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

As jy in ’n verhouding is, moet jy hard werk om dit in ’n eksie-perfeksie toestand te hou. Enkellopendes: Jy gaan dalk langdurige liefde aanlyn of deur ’n bekendstelling deur ’n kollega vind.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Met Venus wat deur jou vermaaksone draf, is die volgende paar weke die ideale tyd om ’n boeklesing, musiekkonsert, die teater of ’n kunsuitstalling by te woon. En hou partytjie soos ’n kenner.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Venus gee aan ’n gesinsverhouding ’n welkome skop. Jy vind uit julle het meer gemeen as wat jy aanvanklik gedink het. Siek en sat vir alleen wees? Jy kan dalk liefde vind deur ’n bekendstelling deur ’n familielid.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Jy is in die bui vir aanlyn verhoudings, flankeer, romantiese kersligetes of kreatiewe vennootskappe. Maar, as jy van jou verhoudingsverpligtings wegskram, is voortdurende probleme waarskynlik.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Pasop vir die behoefte om te verkwis. Venus skuif tot binne-in jou geldsone, wat ’n welkome verhoging in jou kontantvloei kan beteken. Dit verhoog ook jou neiging om jou aan ’n uitspattige inkopietog oor te gee.