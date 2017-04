Jou sterre vir Vrydag, 28 April 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel. Deur Joanne Moore.

JOU DAG

Jy is gretig om te sê wat jy dink, maar is ander gereed om dit te hoor?

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is lief daarvoor om ’n doel of visie te hê waarvoor jy jou kan beywer. 2017 is die jaar om jou pas te markeer en te leer delegeer; anders gaan jou stoom opraak.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

As jy dinge uitblaker sonder om te dink, gaan jy op die ou end net ander ontstel, veral familie en vriende. Doen vandag jou bes om dinge eers te deurdink, minder te praat en baie meer op te let.

BUL 21 Apr.-21 Mei

Moenie die dag te erg vooruitbeplan en organiseer nie. Agter die skerms gebeur baie , en situasies kan enige oomblik onverwags verander. Streef daarna om aanpasbaar te wees.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Groepsaktiwiteite lyk vandag opwindend en onvoorspelbaar, maar wees ekstra versigtig oor wat jy kwytraak – en teenoor wie. Geliefdes is dalk vergewensgesind, maar sal nie noodwendig vergeet nie.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Jy is baie gefokus op professionele projekte, maar moenie al jou eiers in een werkmandjie pak nie. Diversifiseer jou belange, brei jou kontakte uit en hou jou opsies wyd oop.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

As ’n probleem jou pla, bekyk die situasie uit verskillende hoeke. Bepaal jou dan by dié deel waar jy die meeste invloed kan uitoefen.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Maagde is van nature krities. Vandag moet jy egter minder kritiseer en meer aanmoedig terwyl jy ’n geliefde help met ’n onverwagte probleem. Maak ook liggaamlike oefening en buitemuurse aktiwiteite ’n topprioriteit.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Dit gaan ’n goeie dag wees as jy verskillende take gelyk verrig en dinge saamvoeg. ’n Geliefde of sakevennoot kan jou verstom met ’n verrassende skuif. Die lewe gaan beslis nie vervelig wees nie.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Met Uranus en Mercurius wat mekaar in jou daaglikse werksone ontmoet, moet jy daarna streef om jou gewone roetine op te klits. As ’n finansiële ooreenkoms nie vir jou werk nie, moet jy proaktief raak om dit reg te stel.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Die fokus is vandag op vriendskappe terwyl jy met vriende kommunikeer oor dinge wat regtig saak maak. Jy kan verwag om, met verloop van tyd, ’n paar verrassende los praatjies te hoor.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Dit gaan voel of jy in verskillende rigtings getrek word omdat persoonlike projekte en gesinsverpligtings om jou beperkte tyd meeding. As jy doelgerig en buigsaam bly, gaan jy op ’n produktiewe manier deur die dag kom.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Dink voor jy praat. Woorde kan vandag seer- of heelmaak; gebruik hulle wys. Moet dit ook nie persoonlik opneem as ’n paar verrassende goed oor jou kwytgeraak word nie.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Baie Visse is haastig om dinge aan te wakker, veral wat ’n finansiële situasie betref. ’n Blitsbesluit kan jou van die wal af in die sloot laat beland.

Kopiereg: Joanne Madeline Moore 2017.