Jou sterre vir Vrydag, 27 Januarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Met die nuwemaan in die Waterdraer is dit tyd vir ’n vars, nuwe begin.

AS JY VANDAG VERJAAR

Hou aan om jouself te herontdek. Jou motto vir 2017 kom van jou bekende verjaardaggenoot, die skrywer Lewis Carroll: “Ek kan nie terugkeer na gister nie, want toe was ek ’n ander mens.”

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Die nuwemaan en Mars bring jou onafhanklike sy na vore. Maar pasop dat jy dit nie as selfsug uitdruk nie. Doen gerus vandag jou eie ding, maar moenie die behoeftes – en gevoelens – van ander mense afskeep nie.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Hoe gaan dit met jou loopbaan? Is dit dalk lankal tyd vir ’n salarisverhoging of bevordering? Is dit dalk tyd om ’n beter werk te soek of van beroep te verander? In 2017 is jou uitdaging om van werk ’n plesier te maak eerder as ’n plig.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Jy is op jou nuuskierige beste met die nuwemaan en Mars wat jou breinselle stimuleer. Jy is gretig om iets nuuts te leer; dus is dit die ideale tyd om te reis, studeer, lees, na te vors of speurwerk te doen.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Intieme verhoudings word vandag onder die vergrootglas geplaas terwyl jy daaraan werk om die verband tussen jou en jou geliefdes te verdiep. Dit is ook die perfekte tyd om ’n gesamentlike finansiële ooreenkoms aan te pas.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Maak jou reg vir ’n nuwe romantiese verhouding, of nuwe lewe in ’n oue. Verbonde Leeus – dit is tyd om jou maat te pamperlang. Enkellopendes, soek liefde by ’n avontuurlustige Waterdraer of ’n sexy Boogskutter.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Rig jou aandag op gesondheid, dieet en fiksheid noudat die nuwemaan jou welsynsone aktiveer. ’n Effense verstelling is dalk nodig sodat jy meer fiks en op jou stukke kan voel in 2017.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Die nuwemaan maak vuur onder jou vermaaklikheidsone en dit kan die partytjiegees in jou aanwakker. Vir stiller Weegskale is die sterre ten gunste van ’n bietjie gehaltetyd saam met familie en vriende.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Die Waterdraer-nuwemaan stimuleer jou nuuskierigheid en verbeelding. Dit sit jou ook in die luim om jou huishoudelike roetine op te kikker. Doen dus iets anders wat jou Skerpioen-hart laat sing.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Die nuwemaan moedig ’n opwindende, nuwe begin aan wat sosiale media of kontakte in jou plaaslike gemeenskap insluit. Jy het ’n groot verskeidenheid talente om aan te bied, dus moet jy so gou moontlik aan die gang kom.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Die nuwemaan werp lig op ’n finansiële probleem en help jou om dinge uit ’n vars oogpunt te sien. Sommige enkellopende Steenbokke gaan in ’n ingewikkelde liefdesverhouding betrokke raak. Trap versigtig.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Die nuwemaan is in die Waterdraer, so jy voel onafhanklik en kreatief, maar ook roekeloos en rebels. Probeer jou bes om vandag jou elektriese energie op positiewe en produktiewe maniere te gebruik.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Jou verbeelding en intuïsie kry ’n hupstootjie by die nuwemaan. Maak net seker dat jy jou energie herlei na kreatiewe of spirituele strewes, anders gaan jy bloot verward en oorweldig voel.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017