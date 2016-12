Jou sterre vir Vrydag, 23 Desember 2016

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Die sterre is gunstig vir ’n koöperatiewe benadering wat feestydvoorbereidings betref.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is verantwoordelik en georden; daarom floreer jy daarop om dinge gedoen te kry. Van nou tot Oktober 2017 moet jy jou op die uitbreiding van jou loopbaan toespits.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Almal wil in beheer wees wat Kersreëlings betref. Vir ’n verandering gaan jy ander dalk toelaat om oor te neem. As jy vandag werk, gebruik jou energie om projekte klaar te kry.



BUL 21 Apr.-21 Mei

’n Proaktiewe, koöperatiewe benadering is die sleutel tot suksesvolle Kersvoorbereidings. As jy versigtig beplan en prioriteite stel, gaan jy alles sonder te veel stres klaarkry.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Het jy soos gewoonlik nog hope Kers-inkopies om te doen? Dit is tyd dat geesdriftige Tweelinge aan die gang kom en op die nippertjie fantastiese, slim en kreatiewe geskenke gaan uitsnuffel.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Krewe is in die bui vir heerlike feestydpret. Die jolige Jupiter spring deur jou gesinsone. Probeer dus oor die volgende paar dae geliefdes geesdriftig en proaktief bymekaarkry.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Het jy – alweer – die meeste van jou Kers-inkopies tot op die nippertjie gelos? As jy ’n lysie maak en goed beplan, gaan jy sonder te veel feestydkaskenades die geskenke kry wat jy kortkom.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

As jy op die nippertjie Kersgeskenke kies, wees op die uitkyk vir iets prakties. Dit is ook ’n goeie idee om soveel moontlik van die kos die naweek reeds te berei.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Lewendige Weegskale is dol oor die feestyd omdat dit hul twee passies kombineer: inkopies en sosialisering. Dit is dus die ideale tyd om jou laaste-oomblik-inkopies klaar te kry en tot die uiterste partytjie te hou.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

As jy hierdie Kersfees meer uitgee as wat jy met gemak kan bekostig, gaan jy net met ’n klomp Nuwejaarskuld sit. Matigheid is die wagwoord. Jy hoef nie oorboord te gaan net om ’n aangename tyd te hê nie.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Boogskutters is dol oor die vrolikheid van Kersfeesvieringe. Maar as jy te uitspattig raak met die koop van geskenke vir geliefdes, gaan jy in die nuwe jaar die prys betaal.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Moenie te ernstig en gespanne raak nie; ’n koel en metodiese benadering is die beste manier om die voortdurende Kersfeesvieringe te hanteer. As jy twyfel, bly net kalm en gaan voort.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Probeer vandag stiltetyd op jou eie geniet – voor die Kersnaweek-malligheid begin. As jy nog presente koop, soek iets wat die verbeelding aangryp.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Is jy gespanne en superbesig, maar rig eintlik nie veel uit nie? Vandag se sterre moedig jou aan om dinge stadig te neem en rustig deur jou Kerslys te werk.



© Joanne Madeline Moore