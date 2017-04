Jou sterre vir Vrydag, 21 April 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Mercurius beweeg tot 3 Mei agteruit deur die Ram-teken.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is gebore op die sterretekens se dag van professionele toewyding. Vanjaar is die jaar om meer pret te hê saam met kollegas by die werk.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr

Met Mercurius wat agteruit deur jou teken beweeg, sal dinge nie volgens plan verloop nie. Jy sal dus oor die volgende twee weke planne moet beraam en heelwat geduld nodig hê, tot Mercurius weer vorentoe beweeg.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Mercurius beweeg tot 3 Mei agteruit. Dit gaan kommunikasie nog meer verwarrend maak en take meer vermoeiend. Maak seker jy bly geduldig en verslap die pas.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun

Wees oor die volgende twee weke versigtig oor die manier waarop jy inligting oordra, aangesien Mercurius voortgaan op sy terugtog. As jy vaag is, gaan jy verkeerd verstaan word. Kies ’n bondige en versigtige benadering.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul

Oor die volgende twee weke word kommunikasie deur die agteruitbewegende Mercurius verwar. As jy egter kragtig en bondig bly, kan jy die boodskap hard en duidelik tuisbring.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug

Probeer jou bes om die volgende twee weke buigsaam te bly. Ander mense gaan nie op rasionele en voorspelbare maniere optree nie. Probeer die kommunikasiekanale oophou.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept

Vermy dit, as jy kan, om oor die volgende twee weke belangrike kontrakte te onderteken, aangesien Mercurius in trurat deur jou gesamentlike finansiële sone en geld van ander mense beweeg. Wees geduldig.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt

Jy kan geselskap-oorlading te wagte wees wanneer Mercurius agteruit deur jou verhoudingsone beweeg. Maak seker jy kies jou woorde versigtig, anders gaan jy net geliefdes en kollegas ontstel.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov

Met Mercurius wat steeds agteruitbeweeg, moet jy nie voor 3 Mei kontrakte onderteken of duur goed koop nie. Gee ook so gou moontlik aandag aan enige gesondheidsprobleme.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des

’n Verhouding met ’n vriend of kennis is op die punt om deur ’n rowwe tydjie te gaan, terwyl Mercurius kommunikasie verwar en sensitiwiteit verhoog. ’n Tikkie diplomasie sal jou anderkant uitkry.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan

Berei jou voor op ’n paar moeilike huishoudelike dramas en frustrerende gesinsfiasko’s, terwyl Mercurius agteruit deur jou tuistesone beweeg. Moenie aanvegbare onderwerpe ophaal voor die tyd nie meer gepas is nie.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb

Met Mercurius wat agteruit deur jou sosialenetwerksone beweeg, moet jy alle boodskappe, twiets en e-posse dubbel nagaan voor jy dit stuur. Dit gaan maklik wees om die verkeerde boodskap na die verkeerde mens te stuur.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt

Mercurius beweeg agteruit deur jou geldsone; probeer dus meer ingelig wees oor jou finansiële situasie. As jy nie al die feite en syfers verstaan nie, kry iemand wat wel kan.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017