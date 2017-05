Jou sterre vir Vrydag, 19 Mei 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel met Joanne Moore.

JOU DAG

Mik daarna om die balans tussen nuwe idees en die status quo reg te kry.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy kan baie oortuigend wees. Probeer om jou energie te balanseer sodat jy meer kreatief en minder beherend kan wees. Dan sal jy regtig begin uitstyg!

RAM, 21 Mrt. – 20 Apr.

Vermy vandag om ’n roekelose Ram te wees, aangesien Uranus jou onvoorspelbare kant verhoog. Hopelik sal die bestendige Saturnus jou kalmeer sodat jy nie poegaai is voor die kos op die tafel is nie!

BUL, 21 Apr. – 21 Mei

Voel jy onseker oor die toekoms? Probeer jou bes om oud en nuut in jou lewe te balanseer. Behou dit wat werk, en verander dit wat nie werk nie. Dan sal jy met nuwe selfvertroue vorentoe kan beweeg.

TWEELING, 22 Mei – 21 Jun.

Saturnus en Uranus moedig jou aan om die verhoudings te behou wat goed werk of baie potensiaal het. Maar is dit dalk tyd om ’n vriend af te skryf wat nie regtig jou beste belange op die hart dra nie?

KREEF, 22 Jun. – 23 Jul.

Wat ’n ingewikkelde werksaangeleentheid betref, gaan jy agterweë bly as jy te stadig is. Strewe dus daarna om die balans reg te kry tussen versigtig en spontaan wees.

LEEU, 24 Jul. – 23 Aug.

Saturnus moedig jou aan om tyd daaraan te wy om bevredigende ou vriendskappe te konsolideer terwyl Uranus jou aanmoedig om in die wye wêreld uit te vaar en ’n paar wonderlike nuwe vriende te kry. Daar is plek vir albei!

MAAGD, 24 Aug. – 23 Sep.

Moenie vandag weggevoer raak en dinge oordoen nie, Maagd. As jy jou spoed aanpas en eerder slimmer werk as harder, gaan jy die dag meer geniet. Kreatiewe denke is die sleutel.

WEEGSKAAL, 24 Sep. – 23 Okt.

Lewendige Weegskale is in die bui vir partytjie hou en hope pret. Maak net seker dat jy jou deeltjie om die huis doen, anders gaan jy teen môre in mense se slegte boekies wees.

SKERPIOEN, 24 Okt. – 22 Nov.

Om jou te bekommer oor al die dinge wat jy vandag moet doen, gaan nie sake aanhelp nie. Maak seker dat jy take prioritiseer en jou spoed aanpas. Dan sal jy dinge klaarkry sonder om ’n breinknak te ervaar!

BOOGSKUTTER, 23 Nov. – 21 Des.

Saturnus help om jou vurige Boogskutter-energie te stabiliseer. En Uranus jaag jou spontane streep se toere op. Kom dus aan die gang en maak die beste van ’n opwindende dag, sonder groot dramas langs die pad!

STEENBOK, 22 Des. – 20 Jan.

Die positiewe Saturnus/Uranus-trigoon help om die dele van jou lewe te stabiliseer wat goed werk. Jy kan boonop ’n paar opwindende nuwe suksesse byvoeg! Wat jy ook al doen, maak seker jy geniet die dag.

WATERDRAER, 21 Jan. – 19 Feb.

Die Saturnus/Uranus-trigoon moedig jou aan om die balans tussen die handhawing van die status quo en die inbring van ’n paar skeppende nuwe idees reg te kry. Jy kan dus ’n bevredigende en stimulerende dag verwag!

VISSE, 20 Feb. – 20 Mrt.

Gebruik jou vrugbare verbeelding om jou toekoms van voorkeur te help skep. Jou huidige leuse kom dus van die bekende verjaardaggenoot Malcolm X: “Die toekoms behoort aan dié wat vandag al daarvoor voorberei.”

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017