Jou sterre vir Vrydag, 12 Mei 2017

Dit is wat die sterre vir jou inhou, deur Joanne Moore.

JOU DAG

Benut wat jy kan uit vandag se geesdriftige en optimistiese sterre.

AS JY VANDAG VERJAAR

Slaan jy munt uit jou vele talente? Die volgende 12 maande is ook die tyd om te sosialiseer en te sirkuleer, te meng en in te skakel.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Motivering en geesdrif vier vandag hoogty; put dus al wat jy kan uit die voordelige sterre deur oefening en/of stimulerende projekte. Jupiter help jou ook om ’n frustrerende verhoudingsprobleem die hoof te bied.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Dis ’n uitstekende dag vir sake en geld, solank jy geduld aan die dag lê en nie haastig raak nie. Wanneer ’n gelukkige geleentheid opduik, maak seker jy is gereed, gewillig en daartoe in staat om dit aan te gryp.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Deel gerus vandag jou toekomsvisie en aspirasies met ’n kind, tiener of vriend, Tweeling. ’n Kreatiewe dinkskrum kan julle almal in ’n opwindende nuwe rigting stuur.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Dit is ’n wonderlike dag om kommunikasie met familie en vriende te verbeter. Moedig hulle aan om te wys hoeveel hulle vir mekaar omgee, en maak seker jy luister na ander se behoeftes en bekommernisse.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Jupiter verbeter kommunikasie, terwyl jy vriendelik met familie en vriende omgaan. Moenie al jou geld op een kaart sit nie, brei jou kontakte uit, en hou jou opsies wyd oop.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Opwindende nuwe ervarings wag op die werkfront, maar wees geduldig. Dis nie nou die tyd om skugter te wees, Maagd. Hoe meer jy deur die netwerk met internasionale kontakte werk, hoe meer sal jy vorder.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Die dinamiese Mars is in ’n trigoon met die optimistiese Jupiter, wat in jou teken is. Dit is dus die perfekte tyd om buite te oefen, ’n uitdagende en opwindende projek te takel of ’n groot avontuur te onderneem.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Dit is ’n wonderlike dag om verlore te raak in ’n paar heerlike dagdrome, terwyl jy kreatiewe visualisering gebruik om jou te help om doelwitte te stel en planne te maak. Droom groot en mik na goud!

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Baie Boogskutters sal in ’n lewendige bui wees terwyl jul heersende planeet, Jupiter, julle opgewek maak en jul selfvertroue aanspoor. Dit is ook ’n goeie tyd om te sosialiseer met jou gunsteling-kollegas.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Moenie vandag te georganiseer en pligsgetrou wees nie, Steenbok. Die planete moedig jou aan om jou daaglikse roetine kreatief aan te pas terwyl jy ontspan en onverwags iets spontaans doen – vir ’n verandering!

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Neptunus kronkel deur jou geldsone; dus moet jy daarna mik om meer kreatief en realisties oor geldsake te wees. As jou geldsake rampspoedig lyk, doen praktiese stappe om dit reg te ruk.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Sukkel jy die afgelope ruk om met jou maat of ’n gesinslid oor die weg te kom? Jy sal agterkom hoe meer energie en geesdrif jy in ’n verhouding belê, hoe meer sal dit verbeter.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017