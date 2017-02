Jou sterre vir Vrydag, 10 Februarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Die maansverduistering sorg vir ’n energie-inspuiting. Vind maniere om dit in positiewe rigtings te kanaliseer.

AS JY VANDAG VERJAAR

Die volmaan val op jou verjaardag, dus is jy bestem vir ’n aksiebelaaide jaar. Maak seker jy het duidelike doelwitte en ’n praktiese plan.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Die maansverduistering – en Uranus en Jupiter – vorm ’n impulsiewe kombinasie. Jy is in ’n spontane bui. Maar onthou: Dit duur nie lank om brûe af te brand nie, maar veel langer om dit te bou.

BUL, 21 Apr.-21 Mei.

Die vurige maansverduistering maak vuur onder jou tuistesone. Trap versigtig met brose gesinslede. Jy gaan maklik die verkeerde ding op die verkeerde tyd sê, probeer dus om super taktvol te wees.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Jy voel vrygewig, en vandag se sterre is gunstig vir kommunikasie uit die hart en om te sê hoe jy voel. Maar met die maansverduistering wat jou tong losmaak, moet jy probeer taktvol wees.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Vermy dit om op ’n inkopietog te gaan of geld aan ander mense te leen. Jy gaan waarskynlik besluite neem wat suiwer gegrond is op jou emosies en dit wissel kwaai onder die maansverduistering se strale.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Vanaand se vurige maansverduistering in die Leeu verhoog jou energievlakke en maak jou nog kreatiewer. Jupiter en Uranus verhoog ook jou selfvertroue en charisma.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Berei jou voor op die maansverduistering wat jou planne vir ’n stadige en kalm dag omkrap. Streef dus daarna om uitdagings wat na jou kant toe kom, met ekstra geduld, energie en geesdrif aan te pak.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Die lewendige maansverduistering gooi jou gewone tydrooster by die venster uit en krap jou daaglikse roetine deurmekaar. Vir sommige lojale Weegskale kan ’n vriendskap wat sukkel, dalk vandag ’n verrassende wending neem.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Dit gaan vandag moeilik wees om die balans tussen jou persoonlike en professionele lewe reg te kry. Daar is druk by die werk, maar moenie toelaat dat dit jou blind maak vir die dringende behoeftes van ’n geliefde tuis nie.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Jou rustelose gedagtes kort gedurige stimulasie. Beplan om iets nuuts aan te leer. As jy onbevestigde lospraatjies versprei, kan jy in die pekel beland.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Jy kan drastiese ontwikkelings verwag wat een van die twee grotes betref – begeerte of plundery. As jy slim is, sal jy die behoefte weerstaan om alles en almal om jou te beheer. Koel ’n bietjie af.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Die maansverduistering vergroot jou onvoorspelbare geaardheid. Jy is in ’n bui om dinge aan te vuur, veral wat intieme verhoudings betref. Is jy gereed vir die gevolge?

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Jou kreatiwiteit en spiritualiteit skuif na topversnelling oor die volgende 24 uur wanneer die maansverduistering jou sielsone stimuleer. Maak gereed vir ’n paar wilde drome en wonderbaarlike, intuïtiewe insigte.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017