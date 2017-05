Jou sterre vir Maandag, 8 Mei 2017

Dit is wat vandag se sterre vir jou voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Samesprekings en samewerking is vandag se wagwoorde.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy is sorgsaam en oortuigend, en sê graag vir ander wat jy dink. Jy moet in die volgende 12 maande minder stry en baie meer ontspan en luister.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Die kollig val vandag op kommunikasie, maar maak seker jy luister mooi wat ander sê. As jy aannames maak sonder om mooi te luister, gaan jy moontlik ’n flater begaan!

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Geld en sake word bevoordeel, solank jy op die syfers konsentreer en nie kortpaaie kies nie. Intense navorsing nou sal jou vorentoe goed te staan kom.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Die tyd is reg om groepprojekte met ekstra energie en betrokkenheid te benader aangesien Mercurius en Venus die klem laat val op wat werklik jou passie is. Moet net nie aanneem mense weet wat jy dink nie.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Jy rig tans ’n klomp energie op ’n uitdagende opdrag of ’n professionele projek. Maar voel ’n geliefde nie dalk eensaam en afgeskeep nie? Die Maan is in die Weegskaal; streef dus daarna om ’n gesonde balans te kry en te handhaaf.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Wys vandag vir ander presies wat in jou steek. Jy sal vinniger en slimmer moet dink as jy ’n verandering by die werk verlang. En maak seker jy jaag nie mense in die harnas in nie.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Jou huislike lewe loop tans op- en afdraand, want Saturnus is in trurat in jou tuistesone. ’n Lid van die gesin kan vandag jou hulp nodig hê; rum dus tyd in om met ’n blye hart te help.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Jou natuurlike Weegskaal-grasie en diplomatiese aanslag gaan help om enige probleem uit te stryk wat vandag opduik. Wat die sosiale media betref: Dink mooi na voor jy enigiets plaas.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Jou taakmeester, Saturnus, beweeg in trurat deur jou geldsone; dus is jou finansiële situasie moontlik nie so rooskleurig soos jy dalk dink nie. Doen praktiese stappe om uitgawes hok te slaan en jou kontantvloei aan te help.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Jy het die vermoë om ’n groepprojek te beïnvloed, maar moenie die kans bederf deur uit jou beurt te praat nie. Probleme sal opduik as jy te haastig reageer.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Die tyd is ryp om ’n geestelike dissipline – soos joga of meditasie – deel van jou daaglikse roetine te maak. Anders kan jou werklading en stresvlakke jou gesondheid en algemene welsyn beïnvloed.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Dit voel dalk asof ’n verhouding met ’n hegte vriend(in) of kollega agteruitbeweeg. Gebruik jou intuïsie om uit te werk waar dit vandaan kom. Dan sal jy weet wat om te doen.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Let nou uiters noukeurig op hoe jy met kollegas, klante of kliënte kommunikeer. As jy tyd inruim om sake te deurdink, is die kans kleiner dat foute kan insluip.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017