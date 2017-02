Jou sterre vir Maandag, 6 Februarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Kreatiewe gesprekvoering lyk vandag uiters gunstig. Maak die beste daarvan.

AS JY VANDAG VERJAAR

Op sosiale gebied is jy goed verbind met ’n groot verskeidenheid mense en groepe. Streef daarna om vanjaar meer emosioneel betrokke te raak by familie en vriende.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Alles lyk gunstig vir ’n dinkskrum van innoverende idees met kreatiewe kollegas en boheemse vriende. Dit is beslis die tyd om te ontdek, te eksperimenteer, te gesels en te verbind.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Wanneer jy ’n dinkskrum oor sake-idees hou en dit met ander deel, sal dit suksesvol wees. Kry genoeg rus om te vergoed vir al die kreatiewe en liggaamlike energie wat jy gebruik.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Jy is gretig om emosioneel met ander mense te skakel, veral met ’n ouer, kind, tiener of vriend. Stel ’n wenslysie op van jou geliefkoosde reisplekke en droomvakansiebestemmings.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Wanneer dinge – tuis of by die werk – nie reg verloop nie, moet jy jou bes doen om positiewe veranderings te maak. Jy kan probleme oplos en berge versit met ’n proaktiewe en samewerkende houding.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Jy is gretig om by die kern van ’n verhoudingskwessie uit te kom en werk op ’n positiewe wyse deur probleme. Probeer dinge neerskryf, want dan kan jy jou gedagtes presies in woorde omsit.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Moenie in ’n professionele groef verval nie. Die sterre moedig jou aan om jou sakekontakte uit te brei of jou daaglikse roetine effens te verander. Dink kreatief en hou jou opsies oop.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Dit behoort vandag goed te gaan met die verhouding tussen jou en jou gesinslede, solank jy ’n balans tussen kop en hart handhaaf. Streef daarna om sensitiewe sake op ’n proaktiewe en produktiewe wyse te bespreek.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Dis tyd om jou rug op vals vriende te draai. Jou motto vir die oomblik kom van jou beroemde verjaardaggenoot, Bob Marley: “Ware vriende is soos sterre. Jy kan hulle net uitken wanneer dit donker is om jou.”

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Kommunikasie met vennote sal heelwat verbeter – of dit nou van die romantiese, platoniese of sakesoort is. Dis tyd om in aanraking te kom met jou gevoelens en dan daarvolgens op te tree.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Logika en intuïsie is ’n kragtige kombinasie wanneer jy jou doelwitte vir 2017 opskerp. Moenie beperkings aan jouself stel wanneer jy groot drome droom en dit met eendersdenkendes deel nie.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Vandag is vol elektriese energie en opwindende moontlikhede. Die positiewe planetêre verbindings is ten gunste daarvan dat jy iets buitengewoons anders doen, ’n ongewone onderwerp bestudeer of skielik verlief raak.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Dis tyd om uit ’n borrel van verwarring te skiet. Vandag se planetêre patrone moedig jou aan om kreatief te dink en positief op te tree. Veral wat ’n frustrerende gesinsaangeleentheid betref.