Jou sterre vir Maandag, 30 Januarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Die sterre bevoordeel diep denke, kreatiwiteit en meelewendheid.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jou jaar gaan vol uitdagings en verrassende ompaaie wees. Maar as jy realistiese doelwitte stel en georganiseerd is, gaan jy aangename vooruitgang toon.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Jy voel verplig om jou standpunt op ’n sterk manier aan ander mense te stel. Jy gaan dit ook nie ter harte neem as mense in beheer van sake vir jou sê wat om te doen nie. Maar is dit die slimste manier van optree?

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Verwar jou strewes vir die toekoms jou? Fokus jou gedagtes, Bul, en konsentreer op dit wat werklik belangrik is vir jou, en ook op jou kernwaardes. Dit sal voordelig wees om met ’n vertroude vriend/in te praat.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Jy gaan vandag ietwat rusteloos voel. Kry iets uitdagends en stimulerends om te doen, by voorkeur in ’n groepsituasie. Weerstaan ook die drang om duur aankope om suiwer emosionele redes te doen.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

’n Intieme verhouding gaan intens wees, want die planete klits jou buierige sy deurmekaar. Vermy ook gesprekke oor politiek of godsdiens. Iets wat as ’n aangename bespreking begin, kan in ’n verwarrende gemors eindig.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Moenie vandag die krag van persoonlike aanraking onderskat nie, Leeu. As jy intieme verhoudings koester en die kommunikasiekanale oophou, gaan jy uitvind jou opsies word skielik meer.

MAAGD, 24 Aug.-23 Sept.

Jy moet baie meer buigsaam en sensitief wees wat ’n wankelende verhouding betref. En ondervind jy probleme ten opsigte van die romantiek? Ware intimiteit is slegs moontlik as jy jou hart oopmaak.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Moenie vandag groot besluite neem aangaande werkskwessies of familiesake nie. As jy te haastig optree, kan jy met ’n huishoudelike drama of ’n professionele probleem opgeskeep sit.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Dit is vandag ’n resep vir moeilikheid om by ’n nodelose kragmeting met ander mense betrokke te raak. Spits liewer jou beheervraatneigings toe op persoonlike projekte terwyl jy jou intense energie na binne stuur.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Jy gaan vind jy kan heelwat doen om ’n familielid te help wat ’n rowwe tydjie deurmaak. Skuif persoonlike oordeel opsy. Jy het hoofsaaklik ’n oop en meelewende hart nodig.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Dit is ’n uitstekende dag om projekte te takel wat hope konsentrasie verg. Maar moenie meer belowe as wat jy in werklikheid kan lewer nie. Selfvertroue en konsentrasie is vandag die sleutel tot Steenbok-sukses.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Wat ’n vertraagde projek of uitgestelde droom betref, moet jy jou gedagtes fokus, geduldig wees en ’n langtermynsiening inspan. Dit sal jou vandag baat om kreatiewe maniere uit te dink om jou kontantvloei ’n hupstootjie te gee.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Moenie toelaat dat vae twyfel in jouself jou vandag vertraag nie, Visse. Vier jou sterk punte en werk aan jou swakhede. Jy sal jouself ook help as jy iemand bystaan wat in nood verkeer.

