Jou sterre vir Maandag, 26 Desember 2016

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Jupiter en Uranus is haaks; verwag vandag ontwrigtings.

AS JY VANDAG VERJAAR

Probeer in 2017 die balans regkry tussen georganiseerd en spontaan wees. En jy hoef nie te voel jy moet altyd reg wees nie.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Ramme kan ware heethoofde wees en hittige emosies kan jou selfs impulsiewer en ongeduldiger as gewoonlik maak. Markeer vandag die pas, want jy gaan moontlik voortvarend en ietwat roekeloos voel.

BUL 21 Apr.-21 Mei

Het jy die dag presies beplan? Berei jou voor vir ontwrigtende verrassings. Dinge gaan nie glad verloop nie; klou vas aan jou sitplek en geniet eenvoudig die uitgelate vakansierit.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Vriendskappe of groepsaktiwiteite lyk vandag deurmekaar. Moenie ander se weergawe van dinge aanvaar nie. Neem jou tyd en dink deeglik na voor jy ’n belangrike besluit neem.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

Haastige woorde gaan jou vandag in die moeilikheid laat beland. Dink dus mooi voor jy dinge sê wat jy later gaan berou. Jy kan ook agterkom jy het meer hooi op jou vurk as wat hy kan baasraak.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Jy is vandag in die luim om jouself te vertroetel, terwyl jy feitlik alles oordoen – onder meer praat, eet, sosialiseer en geld uitgee. Moenie te vinnig ry nie.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

As iemand jou vandag nader met ’n geldtransaksie wat te goed lyk om waar te wees, moet jy baie vinnig weghardloop. As jy nie laat spaander nie, kan jy oorreed word om ’n morsige fout te maak.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

Jy is gretig om vandag iets nuuts te leer, maar moenie tot oorhaastige gevolgtrekkings kom nie, veral wat ’n belangrike verhouding betref. Deurdink dinge liewer voor jy enige belangrike skuiwe maak.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Doen jy gewoonlik dieselfde goed op Welwillendheidsdag? Jou gewone roetine word ontwrig omdat mense – of omstandighede – jou dwing om afstand te doen van jou roetine en met jou lewe aan te gaan.

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Jupiter en Uranus is daarop uit die ritme van jou dag omver te werp. ’n Verhouding met ’n kind, tiener, vriend/in of geliefde sal heel moontlik deurmekaar wees. Byt vas en verwag die onverwagte.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Die planete kan probleme veroorsaak in jou huishoudelike sone, so wrywing kan volop wees. ’n Dubbeldosis takt sal jou deurdra.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Uranus en Jupiter stimuleer jou rustelose sy. Jy sou graag mense, plekke, gedragspatrone of gelowe wou verwerp wat langer gebly het as wat bedoel was. Pasop egter dat jy nie die baba saam met die badwater uitgooi nie.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Is jy realisties? Dis goed en wel om te droom, maar daar kom ’n tyd dat jy dit moet verwesenlik. Jy is ook vandag geneig om oordadig te wees deur te veel uit te gee of te veel uit te brei.

© Joanne Madeline Moore