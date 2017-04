Jou sterre vir Maandag, 24 April 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Dissipline en harde werk gaan jou vandag ver bring.

AS JY VANDAG VERJAAR

Jy hou daarvan om ander mense met ’n oorredende redenasie tot jou denkwyse oor te haal. Wees die volgende 12 maande meer sensitief vir die gevoelens van geliefdes.

RAM, 21 Mrt.-20 Apr.

Moenie ’n eendagsvlieg wees nie. Hoewel jy uitstekend is om projekte aan te vuur, moet jy seker maak jou beloftes en goeie bedoelings gaan enduit hou sodat jy dit wat jy begin, kan voltooi.

BUL, 21 Apr.-21 Mei

Moenie vandag aannames maak nie. Heelwat gaan agter die skerms aan waarvan jy nie weet nie. Saturnus moedig jou aan om tyd in te ruim om dinge deeglik na te vors voor jy ’n besluit neem.

TWEELING, 22 Mei-21 Jun.

Die Mercurius/Saturnus-trigoon is gunstig om kreatiewe idees in produktiewe projekte te omskep. Dit sal harde werk verg en baie tyd in beslag neem, maar dis die moeite werd.

KREEF, 22 Jun.-23 Jul.

Die sterre lig gesondheidskwessies uit, dus moet jy ophou aankruie en onmiddellik optree. Dis tyd om professionele raad te kry terwyl jy jou daaglikse dieet hersien en jou oefenroetine herstruktureer.

LEEU, 24 Jul.-23 Aug.

Die planete aktiveer jou avontuurlike en ambisieuse sy, maar jy moet stadig oor die klippe voor jy ten gronde gaan. Saturnus, jou leermeester, moedig jou aan om jou geesdriftige idees met ’n praktiese plan op te volg.

MAAGD. 24 Aug.-23 Sept.

Jy sit jou beste voetjie voor terwyl die sterre jou breinkrag en noukeurige aandag aan besonderhede versterk. Dit is ’n gunstige dag om papierwerk af te handel, navorsing te doen, werk te redigeer of projekte te hersien.

WEEGSKAAL, 24 Sept.-23 Okt.

Die maan is in jou verhoudingsone, dus moet jy persoonlik raak teenoor geliefdes. Moenie traak-my-nie-agtig wees nie. Proaktiwiteit ten opsigte van probleemoplossing in die sleutel tot positiewe verhoudings.

SKERPIOEN, 24 Okt.-22 Nov.

Jy loop die gevaar om jou begroting te oorskry, aangesien jou wenslys groter is as jou huidige banksaldo. Vermy krediet onder die waarskuwende invloed van Saturnus en doen jou bes om geld te spaar.

BOOGSKUTTER, 23 Nov.-21 Des.

Moenie net rondsit en wag dat jou lot wonderbaarlik verander nie. Die praktiese, vasberade Saturnus beweeg stadig deur jou teken; dit is tyd om jou moue op te rol en die werk te voltooi.

STEENBOK, 22 Des.-20 Jan.

Jy is gretig om voort te gaan met ’n persoonlike of huishoudelike projek, maar Saturnus het ander planne. Heelwat gaan agter die skerms aan. Doen jou huiswerk, wees geduldig en druk deur.

WATERDRAER, 21 Jan.-19 Feb.

Jy moet vandag realisties en prakties wees oor die manier waarop jy kommunikeer. Wat ’n weerspannige gesinslid betref, sal jy uitvind ’n bietjie suiker sal help om jou boodskap op ’n meer positiewe manier oor te dra.

VISSE, 20 Feb.-20 Mrt.

Moenie skaam wees nie. Saturnus beweeg stadig deur jou loopbaansone, dus moet jy harder werk sodat ander mense kan sien waartoe jy werklik in staat is. Selfvertroue is die vuurpylbrandstof wat jou ver sal bring.

Kopiereg Joanne Madeline Moore 2017