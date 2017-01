Jou sterre vir Maandag, 2 Januarie 2017

Hier is wat jou sterre vandag voorspel, met Joanne Moore.

JOU DAG

Vandag se sterre bevoordeel kameraad- en geselskap.

AS JY VANDAG VERJAAR

In 2017 moet jy slimmer eerder as harder werk. Ruim ook tyd in vir gereelde ontspanning en gesinspret.

RAM 21 Mrt.-20 Apr.

Gebruik jou talent vir selfbevordering sodat jy in die kollig skitter en jou loopbaan bevorder. Onthou: Dis nie wat jy weet nie; dis wie jy ken. Begin dadelik netwerk.

BUL 21 Apr.-21 Mei

Jy voel dalk vandag geestelik en liggaamlik traag. Moet jy nie meer gemotiveerd wees om te oefen nie? Die tyd is nou ryp om gesonde gewoontes vir die nuwe jaar te vestig.

TWEELING 22 Mei-21 Jun.

Jy het hope idees, maar die uitdaging is om aan verpligtinge te voldoen. Kom jou beloftes na, werk hard daaraan om jou doelwitte te bereik en voltooi bowenal dit waarmee jy begin het.

KREEF 22 Jun.-23 Jul.

’n Intieme verhouding is ietwat wankelmoedig. Daar kan spanning wees tussen ’n professionele en ’n persoonlike vennootskap. Tegemoetkoming is die beste manier om probleme op te los.

LEEU 24 Jul.-23 Aug.

Mercurius, die kommunikasieplaneet, beweeg agteruit deur jou werksone; verwag verwarring. Dis tyd dat jy werklik met jou kollegas begin praat. Konstante verbinding sal die deurslag gee.

MAAGD 24 Aug.-23 Sept.

Trap versigtig wat familie en vriende betref, Maagd. As jy te vitterig, kieskeurig of krities is, gaan hulle nog meer verwarrend en wispelturig optree. Drink dus ’n kalmeerpil en probeer ontspan.

WEEGSKAAL 24 Sept.-23 Okt.

’n Verhouding met ’n familielid kan beproef word as jy uitvind wat sy/haar ware agenda is. Kom mekaar tegemoet as julle wil hê dinge moet in ’n positiewe rigting beweeg.

SKERPIOEN 24 Okt.-22 Nov.

Jy is vandag gretig om met ander mense in gesprek te tree. Mercurius beweeg egter nou agteruit deur jou kommunikasiesone; neem dus jou tyd – veral wanneer jy in die sosiale media kommentaar lewer. As jy twyfel, moenie!

BOOGSKUTTER 23 Nov.-21 Des.

Berei jou voor vir ’n besige, produktiewe dag waarin jy soveel moontlik gedoen wil kry. Dis nou die ideale tyd om jou geldsake uit te pluis, maar moenie weens oorhaastigheid jou goeie voornemens in die wiele ry nie.

STEENBOK 22 Des.-20 Jan.

Dit kan lyk of dinge stadig vorder, maar hope positiewe projekte ontwikkel agter die skerms. Slim Steenbokke moet nou geduldig wees en volhard.

WATERDRAER 21 Jan.-19 Feb.

Daar kan vandag wrywing – of verwarring – oor geld weesn. Die pro-aktiewe Mars vuur jou geldsone aan; byt op jou tande en stel ’n geldprobleem eens en vir altyd reg.

VISSE 20 Feb.-20 Mrt.

Mercurius moedig briljante idees aan en Venus bevorder jou kreatiewe streep. Moenie die geleentheid vermors om jou dikwels uit te druk nie.

© Joanne Madeline Moore